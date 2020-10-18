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Леся Никитюк откровенно высказалась о Притуле: перестала стараться

Новина українською → Воскресенье 18 октября 2020 12:00
Леся Никитюк откровенно высказалась о Притуле: перестала стараться Леся Никитюк и Сергей Притула (фото: пресс-служба Нового канала)
Автор: Дмитрий Войналович

Леся Никитюк откровенно рассказала о работе с Сергеем Притулой

Что может испугать девушку, которая с телекамерами на "ты", которая ныряла в самую глубокую впадину мира, плавала с акулами и даже попала в аварию в чужой стране? Наверное, ничего!

Но оказывается, во время съемок на "Хто зверху?" с Сергеем Притулой Леся Никитюк волнуется.

"Он для меня эталон молниеносного экспромта и остроумия. Раньше я писала заготовки и начинала придумывать шутки за полгода! А сейчас перестала стараться перешутить Сережу! Видно, мы с Притулой так сдружились, что я без всяких шпаргалок знаю, что и когда говорить. И от этого зрителям только смешнее", - призналась Леди Ле в комментарии РБК-Украина.

Леся Никитюк откровенно высказалась о Притуле: перестала стараться

Леся Никитюк и Сергей Притула (фото: пресс-служба Нового канала)

Но совсем скоро Леся может остаться без своего главного соперника в "Хто зверху?" Кто может заменить в шоу Сергея Притулу, который сейчас является кандидатом в мэры Киева?

"Довольно болезненный вопрос, который сейчас глубоко сидит в моем сердце. Во-первых, я всегда крайне тяжело переживал появление новых капитанов в составе женской команды. Сейчас, в случае победы на выборах, сложу полномочия ведущего Нового канала. И вопрос, кто меня заменит, - моя головная боль. У меня были большие надежды на одного ведущего в нашей стране, но что-то он перестал их оправдывать. Поэтому не знаю. Думаю, ответ на этот вопрос дадут кастинги", - признался сам шоумен.

Ранее Леся Никитюк покорила сеть новым соблазнительным луком.

А перед этим популярная ведущая в микробикини сравнила себя с молодой Шэрон Стоун.

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