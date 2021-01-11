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Леся Никитюк понежилась в ванной с подружкой: обворожительные красотки!

Автор: Роман Мирончук

Популярная украинская ведущая Леся Никитюк взбудоражила пользователей сети своими фотографиями, на которых она сидит в ванной вместе со своей подругой.

На фото Леся сидит в самой ванной, а ее подруга – рядом на краю. При этом девушки находятся в одежде, и прикладывают леку к уху. Данные фотографии девушки опубликовали в Instagram. Леся разместила фото у себя в сториз.

Леся Никитюк с подругой (фото: instagram.com/liya_li__)

Пользователи сети оценили фото и оставили свои комментарии.

  • Какие же вы обворожительные красотки, заряд позитива;
  • Ой, ну невероятные;
  • Наши богини;
  • Давайте уже с водой;
  • Цветочки;
  • Обворожительные красотки!
  • Я вас обожаю.

Напомним, Страстная Леся Никитюк прямо из бассейна обратилась к голливудскому герою. Теледива облачилась в тигровый купальник и плавала, судя по всему, в одном из курортов Буковеля. При этом телеведущая призвала Аквамена – героя американский фильма Джеймса Ван, главную роль в котором сыграл Джейсон Момоа.

Мы также писали о том, что Леся Никитюк в элитном отеле опозорилась перед голливудской звездой на глазах у десятков людей. Телеведущая призналась, что когда-то убирала в дорогом отеле вместе с Пенелопой Крус.

Эта история произошла во время Каннского кинофестиваля, на который Никитюк пригласили после того, как она я озвучила главную героиню мультфильма "Монстры на каникулах 2".

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