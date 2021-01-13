Леся Никитюк в прозрачном микробелье заставила сеть краснеть: сексуально опасная

Леся Никитюк в последнее время подогревает интерес поклонников пикантными фото – снимки в ее фотоблоге становятся все откровеннее и откровеннее, а одежды на теледиве – все меньше. Так, она покрасовалась в комплекте черного цвета и поделилась лайфхаком, как быстро "сделать талию" для эффектного кадра. Но на этом ведущая не остановилась. Она позировала в прозрачном кружевном лифчике пикантного кроя.
Леди Ле подразнила подписчиков в Instagram парочкой соблазнительных селфи. Леся на них – при полном параде: с макияжем, укладкой, изящной ниткой жемчуга на шее и золотоым утонченным браслетом на запястье. Но главное – в тонком прозрачном кружевном бюстгальтере с множеством тонких ремешков-вставок для большей пикантности.
"Я так всегда с утра выгляжу. А вы?" - подшутила над поклонниками звезда.
Леся Никитюк соблазнила фото в белье (фото: instagram.com/lesia_nikituk)
Ольга Сумская поспешила побаловать Лесю комплиментом: "Эротично и соблазнительно, Лесюня". "Одна я смотрю не на лицо?" - поинтересовалась Маша Ефросинина. Поклонники Леси не остались в стороне.
Напомним, что ранее Леся Никитюк покуражилась в ванной с подругой.