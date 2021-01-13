Леся Нікітюк в прозорій мікробілизні змусила мережу червоніти: сексуально небезпечна

Леся Нікітюк останнім часом підігріває інтерес шанувальників пікантними фото – знімки в її фотоблозі стають все відвертішими і відвертіше, а одягу на теледіві – все менше. Так, вона покрасувалася в комплекті чорного кольору і поділилася лайфхаком, як швидко "зробити талію" для ефектного кадру. Але на цьому ведуча не зупинилася. Вона покрасувалася в прозувала мереживному ліфчику пікантного крою.
Леді Ле подражнила підписників в Instagram парочкою звабливих селфі. Леся на них – при повному параді: з макіяжем, укладкою, витонченою ниткою перлів на шиї і золотим тонким браслетом на зап'ясті. Але головне – в прозорому мереживному бюстгальтері з безліччю тонких ремінців-вставок для більшої пікантности.
"Я так завжди з ранку виглядаю. А ви?" - пожартувала над шанувальниками зірка.
Леся Нікітюк спокусила фото у білизні (фото: instagram.com/lesia_nikituk)
Ольга Сумська поспішила порадувати Лесю компліментом: "Еротично і спокусливо, Лесюня". "Одна я дивлюся не на обличчя?" - запитала Маша Єфросиніна. Шанувальники Лесі не залишилися осторонь.
Нагадаємо, що раніше Леся Нікітюк запалила у ванній з подругою.