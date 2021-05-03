ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новости Украины Коронавирус Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды
Lite Новости шоу-бизнеса Спецпроекты Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Личный опыт Уикенд Дети Мнения

Лесю Никитюк в соблазнительном топе и лосинах заподозрили в новом романе: "глаза горят"

Новина українською → Понедельник 03 мая 2021 14:35
Лесю Никитюк в соблазнительном топе и лосинах заподозрили в новом романе: "глаза горят" Леся Никитюк (фото: instagram.com/lesia_nikituk)
Автор: Lite

Леся Никитюк умеет с помощью одежды подчеркнуть достоинства фигуры и стройность. Как-то звезда признавалась, что раньше комплектовала из-за высокого роста, но сейчас все изменилось. Она с удовольствием тратиться на красивую одежду и обувь. Так, Леди Ле решила похвастаться стильным и соблазнительным весенним аутфитом, устроив фотосет прямо на балконе с видом на Киев.

В Instagram-аккаунте она запостила атмосферный фотосет в эффектном образе.

Леся подчеркнула стройные изгибы черным топом с длинным рукавом и приспущенной линией плеч на золотой молнии и лосинами (весь комплект от Balmain). Она дополнила соблазнительный образ трендовыми туфлями на небольшом устойчивом каблуке и черной аккуратной сумочкой.Леся довершила брендовой аутфит золотыми украшениями, гладко уложила волосы и сделала нежный макияж в нюдовых тонах, выделив глаза.

Подписчики звезды "вычислили" ее место нахождения - ресторан на крыше Matiz в центре столицы.

"Леся Іванівна.. "всегда на высоте", - констатировала улыбающаяся знаменитость.

Лесю Никитюк в соблазнительном топе и лосинах заподозрили в новом романе: &quot;глаза горят&quot;

Лесю Никитюк в соблазнительном топе и лосинах заподозрили в новом романе: &quot;глаза горят&quot;

Лесю Никитюк в соблазнительном топе и лосинах заподозрили в новом романе: &quot;глаза горят&quot;

Лесю Никитюк в соблазнительном топе и лосинах заподозрили в новом романе: &quot;глаза горят&quot;

Леся позировала в соблазнительном образе (фото: instagram.com/lesia_nikituk)

В комментариях поклонники завалили Лесю заслуженными комплиментами. В образе Леди Ле их восхищало все.

  • Супер красотка, богиня
  • Красавица, так держать
  • Шикарные туфли
  • Прикольный костюмчик
  • Ты прекрасна, спору нет
  • Леся, ты просто Супер!
  • Глаза горят, наверное, кто-то появился
  • Куколка наша

Напомним, что ранее Леся Никитюк устроила парад весенних образов и обратилась к поклонникам с просьбой.

Читайте РБК-Украина в Google News
Новости Украины Новости шоу-бизнеса Леся Никитюк
Скандалы недели
Скандалы недели
Голос країни: интриги шоу
Голос країни: интриги шоу
Горячие фото знаменитостей
Горячие фото знаменитостей
STYLER
Закройте окна: в Киеве объявлено штормовое предупреждение
Закройте окна: в Киеве объявлено штормовое предупреждение