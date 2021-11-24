Лилия Ребрик покорила атмосферной новогодней фотосессией с семьей в стиле family-look

Для теплых новогодних фото у елки "дикая семейка" нарядилась в стиле family-look, что добавило снимкам особого настроения.

Основным цветом был выбран лиловый и его оттенки. Так, Лилия с дочками Дианой и Полиной примерили свитера с одинаковой вязкой, к которым надели юбки. Малышки были в пышных сатиновых, а их звездная мама - в элегантной атласной юбке, к которой обула бежевые босоножки на каблуках.

Волосы Ребрик уложила красивыми локонами и сделала легкий макияж. Ее муж и отец семейства Андрей Дикий позировал в белых брюках и лиловом свитшоте.

"Обожаем семейные фотосессии! Несколько раз в год выбираем себе образы, придумаем стилистику, делаем красивые прически и легкий макияж, берем несколько нарядов и идем в фотостудию или приглашаем фотографа. Спонтанные и незапланированные фотосессии, любительские, когда снимаем себя сами – тоже любим! И в студийной, и у "естественной" фотосессии есть свой шарм! Но главное, что на любой из них – настоящие мы – "дикаясемейка"!" - поделилась ведущая.

Также она рассказала о милой семейной традиции.

"А еще, у меня есть хорошая традиция: дважды в год, на дне рождения детей я печатаю фото из разных фотосессий, украшаю ими зал, раздаю какие-то фото родственникам, а остальное – складываю в фотоальбом, чтобы потом греться теплыми воспоминаниями разных лет, вспоминая именно тот день, когда была сделана фотография", - призналась Лилия.

Лилия Ребрик с мужем и детьми снялись в стильной и атмосферной праздничной фотосессии (фото: instagram.com/liliia.rebrik)

Поклонникам очень понравилась фотосессия и они написали много теплых комментариев.