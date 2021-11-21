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Лилия Ребрик умилила украинцев семейным фото: приятно посмотреть

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Воскресенье 21 ноября 2021 18:03
Лилия Ребрик умилила украинцев семейным фото: приятно посмотреть Лилия Ребрик (фото: instagram.com/liliia.rebrik)
Автор: Марина Настевич

Телеведущая и актриса Лилия Ребрик обожает проводить выходные со своей семьей - любимыми мужем Андреем Диким и дочурками Дианой и Полиной. Кроме того, она настоящая хозяйка и частенько делится с поклонниками вкусными рецептами и полезными советами.

На своей странице в Instagram артистка поделилась очаровательным семейным кадром и показала, чем они занимались в субботний вечер.

На снимке все семейство запечатлено на кухне возле стола, на котором стоит большой аппетитный торт. Все одеты в простую домашнюю одежду, а Лилия не стала наносить макияж - она всегда ходит дома с чистым лицом.

Родители и дети лучезарно улыбаются и выглядят очень счастливыми.

Лилия Ребрик умилила украинцев семейным фото: приятно посмотреть

Лилия Ребрик показала, как проводит выходные с семьей (фото: instagram.com/liliia.rebrik)

"Ну то й що, що пізній вечір… Але ж всі разом! У вісім рук зробили! Що може бути краще?! "Чай! Торт! Спати!" Майже як назва фільму "Їж, молись, люби", - написала Ребрик.

Также ведущая попросила подписчиков посоветовать ей интересные фильмы и сериалы для просмотра осенними и зимними вечерами.

Те не заставили себя просить дважды, а заодно и оставили много приятных слов Лиле и ее семье.

  • Захоплююсь вашою родиною, ви чарівні! Супер! Останнім часом не дивлюсь нічого кінематографічного. Немає часу. А от життя вражає щодня
  • Як приємно дивитись на Вашу щасливу родину! Ви - неймовірні!!!
  • Я обожнюю вас!
  • Ну,вот как теперь после такого аппетитного фото не пойти и не поставить чайник
  • Який красивий тортик вишйов. Смачного вам
  • Такі гарні позитивчики
  • Ви "велика" умнічка, що так багато часу приділяєте дітям та сім'ї
  • Прекрасная и дружная семья!
  • Ви просто супер приємна родина
  • Крутая семейка
  • Очень приятно видеть вашу счастливую семью!

Напомним, ранее Лилия Ребрик показала на видео, в чем любит ходить дома.

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