Лилия Ребрик поразила архивным детским фото и выдала семейный секрет: главная подсказка

Лилия опубликовала счастливые снимки с девочками – они держат огромные, красиво запакованные коробки с подарками и лучезарно улыбаются.

Лилия Ребрик показала праздниное фото с дочками (фото: instagram.com/liliia.rebrik)

Также ведущая поделилась архивным детским снимком, на котором увлеченно что-то рассказывает Деду Морозу возле елки – артистичность сразу же выдает в маленькой Лиле будущую звезду.

"Праздники приближаются с бешеной скоростью! Я обожаю это время, эту суету, ведь именно в новогоднюю ночь исполнялись мои детские желания: я всегда получала в подарок то, о чем мечтала!" - призналась ведущая.

Лилия Ребрик поделилась детским фото (фото: instagram.com/liliia.rebrik)

"За месяц до Нового года я постоянно начинаю вспоминать то особое чувство новогодней магии. Будто еще совсем немного, и случится настоящее чудо! И это теплое чувство, это воспоминание я вспоминаю каждый год и вдохновляюсь для исполнения желаний своих девочек! Мы очень ответственно подходим к выбору новогодних подарков. Конечно, главная подсказка – письма Санти и Святому Николаю", - поделилась хитростью для родителей телезвезда.

Поклонники тут же обратили внмание на сходство маленькой Полины и ее звездной мамы, а также восхитились теплыми и трепетными семейными традициями ведущей.