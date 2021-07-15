Лилия Ребрик призналась в своей маленькой слабости: "обожаю иногда"

Так, Лилия запечатлена на крыльце своего загородного дома в ярком оранжевом платье. Ведущая присела на стул, прислонилась к стене, вытянула ноги и закрыла глаза, наслаждаясь минутами отдыха.

Лилия Ребрик рассказала, что жарким летом любит иногда полениться (фото: instagram.com/liliia.rebrik)

Ребрик призналась, что на самом деле она просто обожает лениться, просто позволяет себе это очень редко.

"Экватор недели! Жаркий, горячий, изнуряющий палящим солнцем! А впереди вообще +39! Никогда, как сейчас, так не хотелось выходных! Чтобы с холодным коктейлем булькнуться в прохладный бассейн или еще лучше - в море, или просто проваляться весь день дома под кондиционером. Обожаю иногда лениться, но с моим темпом жизни это мне очень редко удается. Всегда куда-то бегу, куда-то спешу, жесткий тайминг, нужно все успеть, а выходные, когда и выпадают, то очень активные. И все же я нахожу время для лени", - поделилась артистка.

Лилия предложила свои два метода немножко себя побаловать - быстрый и роскошный. Также звезда раскрыла, что в такие моменты ее часто мучают угрызения совести.

"Делюсь своим экспресс-методом, когда страшно хочется почувствовать себя ленивой: час в теплой пенной ванне наедине с собой в полной тишине. И метод из разряда роскошь: целый день в домашней одежде, сон до полудня, чтение книги, завтрак в постель. Такой лакшери метод я себе позволяю ооооочень редко. К тому же, в такие моменты испытываю угрызения совести. Вот, интересно, много таких, как я - которые стесняются, когда ленятся? Тоже некомфортно просто валяться в постели? Вообще - имеем право на лень в такие напряженные времена или должны быть всегда в движении?" - задумалась ведущая.

Подписчики принялись делиться своим мнением в комментариях.