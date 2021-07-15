Лілія Ребрик зізналася у своїй маленькій слабкості: "обожнюю іноді"

Так, Лілія зображена на ганку свого заміського будинку в яскравому помаранчевому платті. Ведуча присіла на стілець, притулилася до стіни, витягла ноги і закрила очі, насолоджуючись хвилинами відпочинку.

Лілія Ребрик розповіла, що спекотного літа любить іноді полінуватися (фото: instagram.com/liliia.rebrik)

Ребрик зізналася, що насправді вона просто обожнює лінуватися, просто дозволяє собі це дуже рідко.

"Екватор тижня! Спекотний, гарячий, виснажливий палючим сонцем! А попереду взагалі +39! Ніколи, як зараз, так не хотілося вихідних! Щоб з холодним коктейлем булькнутись у прохолодний басейн або ще краще - у море, або просто провалятися увесь день вдома під кондиціонером. Обожнюю інколи лінуватися, але з моїм темпом життя це мені дуже рідко вдається. Завжди кудись біжу, кудись поспішаю, жорсткий таймінг, потрібно все встигнути, а вихідні, коли й випадають, то дуже активні. Та все ж я знаходжу час для ліні", - поділилася артистка.

Лілія запропонувала свої два методи трошки себе побалувати - швидкий і розкішний. Також зірка розкрила, що в такі моменти її часто мучать докори сумління.

"Ділюсь своїм експрес-методом, коли страшно хочеться відчути себе ледащом: година у пінній теплій ванні наодинці з собою у повній тиші. І метод з розряду розкіш: цілий день у домашньому одязі, сон до опівдня, читання книги, сніданок у ліжко. Такий лакшері метод я собі дозволяю дуууууже рідко. До того ж у такі моменти відчуваю докори сумління. От, цікаво, багато таких, як я - які соромляться, коли лінуються? Теж некомфортно просто валятися у ліжку? Взагалі - маємо право на лінь у такі напружені часи чи маємо бути завжди у русі?" - задумалася ведуча.

Підписники почали ділитися своєю думкою в коментарях.