Лилия Ребрик растрогала нежным семейным фотосетом с мужем-именинником: "Дико люблю"

Так, Лилия показала страстные и чувственные снимки вдвоем с любимым, на которых они обнимают друг друга и почти сливаются в поцелуе.

После чего последовали также семейные фото с дочерьми пары - Дианой и Полиной.

"Дикая семейка" примерила стильные и уютные наряды в молочно-бежевых тонах. Ребрик была в кофейном атласном платье и бежевом свитере, Дикий - в коричневой рубашке, а девочки в одинаковых платьях с юбками-плиссе.

Лилия Ребрик показала нежную семейную съемку в день рождения мужа Андрея Дикого (фото: instagram.com/liliia.rebrik)

"З Днем Народження, КОХАНИЙ Андрій. Ти в нас найкращий! #диколюблю", - трогательно поздравила мужа ведущая.

Пользователи сети тоже присоединились к поздравлениям и оставили много теплых слов и пожеланий в комментариях.