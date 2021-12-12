Лілія Ребрик зворушила ніжним сімейним фотосетом з чоловіком-іменинником: "Дико люблю"

Так, Лілія показала пристрасні і чуттєві знімки удвох з коханим, на яких вони обіймають один одного і майже зливаються в поцілунку.

Після чого послідували також сімейні фото з дочками пари - Діаною і Поліною.

"Дика сімейка" приміряла стильні і затишні вбрання в молочно-бежевих тонах. Ребрик була в кавовій атласній сукні і бежевому светрі, Дикий - в коричневій сорочці, а дівчатка в однакових сукнях зі спідницями-плісе.

Лілія Ребрик показала ніжну сімейну зйомку в день народження чоловіка Андрія Дикого (фото: instagram.com/liliia.rebrik)

"З Днем Народження, КОХАНИЙ Андрій. Ти в нас найкращий! #диколюблю", - зворушливо привітала чоловіка ведуча.

Користувачі мережі теж приєдналися до привітань і залишили багато теплих слів і побажань в коментарях.