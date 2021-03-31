Лилия Ребрик умилила яркими семейными фото и раскрыла планы на весну

На фото "дикая семейка" позирует во дворе своего загородного дома в красочных нарядах, сочетающихся между собой. Так, Лилия и Андрей одеты в светлые штаны, а в качестве верхней одежды вся семья выбрала ярко-желтые курточки. Кроме того, Диана и Полина красуются в одинаковых платьях с желтыми юбками-пачками и ярких сапожках.

В кадр попала и их собачка Дикси породы бишон фризе - напомним, щенка семье Ребрик подарила Настя Каменских.

Лилия Ребрик очаровала сеть яркими семейными фото (фото: instagram.com/liliia.rebrik)

Энергичная Лилия, которая в марте переболела коронавирусом, раскрыла, чем планирует заниматься этой весной.

"Сонця вам у стрічку. Весна ніяк не вступить повноцінно у свої права (чи то все зима досі не відпускає? Хтозна), але плани на неї я вже склала:

Насолоджуватися кожним світанком, дякуючи весняному сонцю;

Надихатися лісовим повітрям і дивитися на блакитне небо крізь верхівки сосен;

Погуляти по зеленій траві (кажуть, коли людині не вистачає зеленого перед очима, - в неї може початися депресія!), а коли вже стане зовсім тепло - пройтись по траві босоніж;

Посмажити шашликів, сосисок чи зробити смачні овочі гриль або лаваш із сиром;

Висадити город і з нетерпінням очікувати свого врожаю;

Реалізувати всі свої творчі плани;

І бути, бути і бути зі своєю дикою сімейкою!

Хай завжди буде весна! Що собі запланували?" - поделилась ведущая.

Пользователи сети оставили этой солнечной семейке много теплых слов в комментариях.