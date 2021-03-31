Лилия Ребрик умилила яркими семейными фото и раскрыла планы на весну

Лилия Ребрик полна энергии и уже запланировала множество дел на эту весну. Кроме ухода за собственными садом и огородом на даче, которым они с мужем Андреем Диким уже начали заниматься, в списке телеведущей еще множество активностей.
В своем Instagram жизнерадостная артистка поделилась яркими и веселыми семейными кадрами с мужем и дочерьми, а также рассекретила свои планы на весенний сезон.
На фото "дикая семейка" позирует во дворе своего загородного дома в красочных нарядах, сочетающихся между собой. Так, Лилия и Андрей одеты в светлые штаны, а в качестве верхней одежды вся семья выбрала ярко-желтые курточки. Кроме того, Диана и Полина красуются в одинаковых платьях с желтыми юбками-пачками и ярких сапожках.
В кадр попала и их собачка Дикси породы бишон фризе - напомним, щенка семье Ребрик подарила Настя Каменских.
Лилия Ребрик очаровала сеть яркими семейными фото (фото: instagram.com/liliia.rebrik)
Энергичная Лилия, которая в марте переболела коронавирусом, раскрыла, чем планирует заниматься этой весной.
"Сонця вам у стрічку. Весна ніяк не вступить повноцінно у свої права (чи то все зима досі не відпускає? Хтозна), але плани на неї я вже склала:
Хай завжди буде весна! Що собі запланували?" - поделилась ведущая.
Пользователи сети оставили этой солнечной семейке много теплых слов в комментариях.
Напомним, ранее Лилия Ребрик вызвала восторг в сети харизматичным танцем доченьки Дианы.