Лілія Ребрик умилила яскравими сімейними фото і розкрила плани на весну

Лілія Ребрик сповнена енергії і вже запланувала безліч справ на цю весну. Крім догляду за власним садом і городом на дачі, яким вони з чоловіком Андрієм Диким вже почали займатися, в списку телеведучої ще безліч активностей.
У своєму Instagram життєрадісна артистка поділилася яскравими і веселими сімейними кадрами з чоловіком і доньками, а також розсекретила свої плани на весняний сезон.
На фото "дика сімейка" позує у дворі свого заміського будинку в барвистих нарядах, що поєднуються між собою. Так, Лілія та Андрій одягнені у світлі штани, а як верхній одяг вся сім'я вибрала яскраво-жовті курточки. Крім того, Діана і Поліна красуються в однакових сукнях з жовтими спідницями-пачками і яскравих чобітках.
В кадр потрапила і їх собачка Діксі породи бішон фризе - нагадаємо, цуценя сім'ї Ребрик подарувала Настя Каменських.
Лілія Ребрик зачарувала мережу яскравими сімейними фото (фото: instagram.com/liliia.rebrik)
Енергійна Лілія, яка в березні перехворіла коронавірусом, розкрила, чим планує займатися цією весною.
"Сонця вам у стрічку. Весна ніяк не повноцінно вступити у свої права (чи то все зима досі не відпускає? Хтозна), але плани на неї я вже склала:
Хай завжди буде весна! Що собі запланували?" - поділилася веедуча.
Користувачі мережі залишили цій сонячній сімейці багато теплих слів в коментарях.
Нагадаємо, раніше Лілія Ребрик викликала захоплення в мережі харизматичним танцем доньки Діани.