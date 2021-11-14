Никаких халатов: Лилия Ребрик показала, в чем любит ходить дома (видео)

Ребрик выложила ролик из рубрики "Лиля советует", что выходит в рамках программы "Ранок з Україною". Там ведущая отвечает на вопросы зрителей и наглядно демонстрирует ответы.

На этот раз речь зашла о домашней моде. Для начала артистка отметила, что она точно не наденет даже дома - это халат.

"Сьогодні відповім про домашню моду! Ви питали - ми зробили. Отже, у чому я ходжу вдома? Краще відповім одразу чого я НЕ вдягаю - це халати, ну… це зовсім не моє, це прям як якийсь символ заклопотаної жінки! Але одразу скажу - це МОЄ суб’єктивне сприйняття, жінок у халатах я, звісно, не засуджую, це питання звички і зручності для кожної! Але пам’ятайте, що настрій ми створюємо собі самі. Сама ж я вдома обожнюю носити сорочки - різних кольорів і розмірів! Краще оверсайз", - поделилась Лилия.

Она показала, как создать удобный и при этом красивый и соблазнительный домашний лук при помощи рубашки.



"У сюжеті ви мене бачите у білій. Мабуть, подумали "ну, у білому борщу не звариш!" і я з вами погоджуюсь - борщу, звісно, не звариш, але сирників точно напечеш! До того ж, гарний одяг завжди можна захистити не менш гарним фартухом!" - предложила лайфхак теледива.

Лилия Ребрик обычно ходит дома в рубашке (фото: instagram.com/liliia.rebrik)

Что касается обуви, то Ребрик предпочитает быть дома без носков.



"І ще… те, що лишилося, поза кадром - що я взуваю вдома! Маю два варіанти на вибір: або ходжу босоніж (якщо тепла підлога), або вдягаю затишні капці, але без шкарпеток", - призналась ведущая.



"Обов’язково ходіть красиві - хоч в одязі від кутюр, хоч у домашньому халаті, аби ви собі подобалися", - посоветовала подписчикам Ребрик.