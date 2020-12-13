Лобода показала фрагмент номера с ванной, который должен был быть на "Золотом граммофоне"

Светлана Лобода поделилась со своими поклонниками видео с репетиции своего выступления для церемонии "Золотой граммофон", на котором она так и спела из-за разногласий с организаторами.

Популярная украинская певица призналась, что вместе с огромной командой 2 недели готовили номер к этому выступлению. В Instagram артистка показала небольшой кусок видео с репетиции.

Ее выступление на церемонии не состоялось из-за того, что за несколько минут до начала концерта выяснилось, что у Светланы Лободы и певицы Мари Краймбрери похожие номера - обе артистки в своих выступлениях планировали использовать ванну.

И первой на сцену со своим номером должна была выйти Мари Краймбрери. Лобода хотела, чтобы режиссер-постановщик поменял порядок выступлений, но он отказался это делать. После чего Светлана отказалась от выступления на "Золотом граммофоне".

Лобода заявила, что не сильно волновалась из-за того, что у еще одного артиста на сцене будет ванна. Она просила о том, чтобы похожие номера не шли друг за другом, так как считает это неуважением по отношению к зрителям.

"К сожалению, иногда человеческий̆ фактор берет верх и те, кто должен быть заинтересован прежде всего в высококлассном продукте, сводят свои личные счеты, распространяют лживую информацию, а не стремятся сделать профессиональное шоу. Обещаю вам, что в самое ближайшее время я что-нибудь придумаю и мы обязательно увидимся", - написала Лобода.

Напомним, экс-любовник Лободы рассказал, почему они расстались.

Ранее Светлана Лобода восхитила фото своих подросших дочурок.