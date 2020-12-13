Лобода показала фрагмент номеру з ванною, який повинен був бути на "Золотому грамофоні"

Світлана Лобода поділилася зі своїми шанувальниками відео з репетиції свого виступу для церемонії "Золотий грамофон", на якому вона так і заспівала через розбіжності з організаторами.

Популярна українська співачка зізналася, що разом з величезною командою 2 тижні готували номер до цього виступу. В Instagram артистка показала невеликий шматок відео з репетиції.

Її виступ на церемонії не відбулося через те, що за кілька хвилин до початку концерту з'ясувалося, що у Світлани Лободи і співачки Марі Краймбрері схожі номери - обидві артистки у своїх виступах планували використовувати ванну.

І першою на сцену зі своїм номером повинна була вийти Марі Краймбрері. Лобода хотіла, щоб режисер-постановник поміняв порядок виступів, але він відмовився це робити. Після чого Світлана відмовилася від виступу на "Золотому грамофоні".

Лобода заявила, що не сильно хвилювалася через те, що у ще одного артиста на сцені буде ванна. Вона просила про те, щоб схожі номери не йшли один за одним, оскільки вважає це неповагою щодо глядачів.

"На жаль, часом людський фактор бере верх і ті, хто повинен бути зацікавлений насамперед у висококласному продукті, зводять свої особисті рахунки, поширюють брехливу інформацію, а не прагнуть зробити професійне шоу. Обіцяю вам, що найближчим часом я що-небудь придумаю і ми обов'язково побачимося", - написала Лобода.

Нагадаємо, екс-коханець Лободи розповів, чому вони розлучилися.

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