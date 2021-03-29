Лобода судится с пластическим хирургом, дочь Поляковой "разнесли" за взрослые фото: топ скандалов недели

Лобода не поладила с пластическим хирургом

Светлана Лобода, которую не раз пытались уличить в любви к пластике, всегда отрицала это. Певица уверяет, что у нее все "настоящее". В интервью Ксении Собчак она особенно рьяно защищала нос, который считает своей отличительной чертой. По словам Светланы, она бы даже хотела немного его изменить, но считает это недопустимым: именно такую ее любят фанаты.

Тем более возмутительной стала для нее новость от пластического хирурга из Узбекистана, который записал видео "пластики носа Лободы". В ролике, который опубликовал врач, фигурирует девушка, весьма похожая на певицу. Светлана тут же отреагировала, опубликовав в сториз свои негодования, а также угрозы для хирурга. Певица намерена судиться и уже подключила к делу юристов. Без моральной компенсации звезда уходить с поля боя не намерена.

Лобода возмутилась не на шутку (фото: instagram.com/lobodaofficial)

Дочь Поляковой вновь нарвалась на критику

Маша Полякова, которая уже стала в сети популярным блогером, возмутила поклонников "взрослыми" фото. Девушка, которая сейчас отдыхает в Египте, запостила несколько кадров в довольно откровенном образе. А чтобы подогреть интерес к снимкам, добавила томное выражение лица и откровенные позы. 16-летняя знаменитость также написала к ним философское размышление. Но сеть отреагировала весьма неоднозначно. Большинство фанатов выразили мнение, что она выгляди старше своей мамы, а также что ее откровенная сексуальность совершенно не уместа. Досталось и Оле Поляковой, которая "непонятно куда смотрит".

Маша вновь не угодила фанам (фото: instagram.com/mashapolyakova)

Алина Гросу кардинально сменила имидж

Алина Гросу, которая в последнее время на слуху из-за своей личной жизни, решила дать новый повод для разговоров. Теперь артистка удивила своим внешним преображением. Так, она сделала афрокосички, которые ей, к слову, невероятно к лицу. Девушка показала видео, которым анонсировала новый клип. Так что в обычной жизни она, скорее всего, к кардинальным переменам в имидже не прибегала. К слову, заодно Алина дала отпор хейтерам, которые намекают на ее силиконовую грудь.

Алина обожает менять образы (фото: instagram.com/alina_grosu)