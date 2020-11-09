Лобода в ультракоротком боди и в боксерских перчатках рассказала, как привести тело в порядок

Светлана Лобода, кажется, жаждет перемен. Не так давно певица выложила серию снимков, на которых она позирует с коротким каре... ярко-розового цвета. Тогда звезда еще отходила от Хеллоуина и, по признанию Светланы, устроила дочери "продолжение банкета".

На этот раз звезда напомнила: совсем скоро очередной праздник - Новый год. И к нему стоит подготовиться, например, в спортзале. Чтобы нагляднее продемонстрировать, зачем всем стоит заняться спортом, Лобода запостила снимок: идеальная фигура певицы в ультракоротком боди говорит сама за себя - работать над ней стоило!

"Меньше двух месяцев отделяют нас от Нового года, а это значит, что самое время позаботиться о своем теле и встретить 2021 в отличной форме", - посоветовала Лобода фолловерам.

Лобода: за шикарную фигуру можно и "побороться" (фото: instagram.com/lobodaofficial/)

Напомним, что не так давно Светлана Лобода показала свою младшую дочь. Хоть певица и не афиширует свою личную жизнь, она обожает своих дочурок и с радостью демонстрирует их поклонникам. Так Лобода в ультракоротком платье и на высоких каблуках держит на руках малышку Тильду.