Лобода в ультракоротком боді і в боксерських рукавичках розповіла, як привести тіло в порядок

Світлана Лобода, здається, прагне змін. Не так давно співачка виклала серію знімків, на яких вона позує з коротким каре... яскраво-рожевого кольору. Тоді зірка ще відходила від Хеллоуїна і, за словами Світлани, влаштувала дочки "продовження банкету".

На цей раз зірка нагадала: зовсім скоро черговий свято - Новий рік. І до нього варто підготуватися, наприклад, у спортзалі. Щоб наочніше продемонструвати, навіщо всім варто зайнятися спортом, Лобода запостила знімок: ідеальна фігура співачки в ультракоротком боді говорить сама за себе - працювати над нею коштувало!

"Менше двох місяців відділяють нас від Нового року, а це значить, що саме час подбати про своє тіло і зустріти 2021 у відмінній формі", - порадила Лобода фоловерам.

Лобода: за шикарну фігуру можна і "поборотися" (фото: instagram.com/lobodaofficial/)

Нагадаємо, що не так давно Світлана Лобода показала свою молодшу доньку. Хоч співачка і не афішує своє особисте життя, вона обожнює своїх донечок і з радістю демонструє їх прихильникам. Так Лобода в ультракороткій сукні і на високих підборах тримає на руках дівчинку Тільду.