Лобода "вляпалась" в грандиозный скандал: ее обвинили в плагиате

Украинскую певицу Светлану Лободу обвинили в плагиате ее танца с ванной, который она должна была исполнить на церемонии вручения премии "Золотой граммофон" в Москве. Претензии украинской звезде предъявила танцовщица Елизавета Зворыгина. Она утверждает, что Лобода полностью украла идею танца.
Танцовщица показала отрывок из своего номера с ванной, который был поставлен несколько лет назад. Оказалось, ее танец почти полностью совпадает с хореографией Светланы.
"Все, что вам нужно знать о творчестве в российском/украинском шоу-бизнесе. На первом видео танец, созданный для меня ливанским хореографом в августе 2018 года. На втором - скопированный номер для громкой премии в декабре 2020-го", - сообщила Елизавета на своей странице в Instagram.
Отметим, что мнения подписчиков разделились. Некоторые просто не могут поверить, что Светлана Лобода украла идею номера у Елизаветы. Другие уверены - Елизавета танцует лучше.
Как мы сообщали ранее, 38-летняя украинская певица Светлана Лобода две недели готовилась к выступлению на юбилейном концерте "Золотого граммофона", однако в последний момент стало известно о том, что она в нем принимать участие не будет.
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