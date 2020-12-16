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Лобода "вляпалась" в грандиозный скандал: ее обвинили в плагиате

Автор: Людмила Жукова

Украинскую певицу Светлану Лободу обвинили в плагиате ее танца с ванной, который она должна была исполнить на церемонии вручения премии "Золотой граммофон" в Москве. Претензии украинской звезде предъявила танцовщица Елизавета Зворыгина. Она утверждает, что Лобода полностью украла идею танца.

Танцовщица показала отрывок из своего номера с ванной, который был поставлен несколько лет назад. Оказалось, ее танец почти полностью совпадает с хореографией Светланы.

"Все, что вам нужно знать о творчестве в российском/украинском шоу-бизнесе. На первом видео танец, созданный для меня ливанским хореографом в августе 2018 года. На втором - скопированный номер для громкой премии в декабре 2020-го", - сообщила Елизавета на своей странице в Instagram.

Отметим, что мнения подписчиков разделились. Некоторые просто не могут поверить, что Светлана Лобода украла идею номера у Елизаветы. Другие уверены - Елизавета танцует лучше.

  • Я уверена, что-то добавили из этого номера, не более, вы сравните Лободу в ванне, ее страсть и энергию и то, что здесь (на мой взгляд ответ очевиден), 2-х секундный момент вы скинули? Что это? Разве слова в песнях не повторяются у исполнителей? Поверьте, каждый индивидуальный артист сделает это по-своему. Сравните и вы увидите ответ, кто дал жару!
  • Лиза, ты прекрасна, твое исполнение в разы лучше, может, Лобода поэтому и отказалась выступать, чтобы не опозориться.
  • Ну и ну, фу, фу, фу команде Лободы!

Как мы сообщали ранее, 38-летняя украинская певица Светлана Лобода две недели готовилась к выступлению на юбилейном концерте "Золотого граммофона", однако в последний момент стало известно о том, что она в нем принимать участие не будет.

Читайте также, как Лобода показала фрагмент номера с ванной, который должен был быть на "Золотом граммофоне".

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