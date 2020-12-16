Лобода "вляпалася" в грандіозний скандал: її звинуватили в плагіаті

Українську співачку Світлану Лободу звинуватили в плагіаті її танцю з ванною, який вона повинна була виконати на церемонії вручення премії "Золотий грамофон" у Москві. Претензії українській зірці пред'явила танцівниця Єлизавета Зворигіна. Вона стверджує, що Лобода повністю вкрала ідею танцю.

Танцівниця показала уривок зі свого номера з ванною, який був поставлений кілька років тому. Виявилося, її танець майже повністю збігається з хореографією Світлани.

"Все, що вам потрібно знати про творчість в російському/українському шоу-бізнесі. На першому відео танець, створений для мене ліванським хореографом в серпні 2018 року. На другому - скопійований номер для гучної премії у грудні 2020-го", - повідомила Єлизавета на своїй сторінці в Instagram.

Зазначимо, що думки підписників розділилися. Деякі просто не можуть повірити, що Світлана Лобода вкрала ідею номери у Єлизавети. Інші впевнені - Єлизавета танцює краще.

Я впевнена, що додали з цього номера, не більше, ви порівняйте Лободу у ванні, її пристрасть і енергію і те, що тут (на мій погляд відповідь очевидна), 2-х секундний момент ви скинули? Що це? Хіба слова в піснях не повторюються у виконавців? Повірте, кожен індивідуальний артист зробить це по-своєму. Порівняйте і ви побачите відповідь, хто дав жару!

Ліза, ти прекрасна, твоє виконання в рази краще, може, Лобода тому і відмовилася виступати, щоб не зганьбитися.

Ну і ну, фу, фу, фу команді Лободи!

Як ми повідомляли раніше, 38-річна українська співачка Світлана Лобода два тижні готувалася до виступу на ювілейному концерті "Золотого грамофона", однак в останній момент стало відомо про те, що вона в ньому брати участь не буде.

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