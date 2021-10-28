Ложь токсична: Экс-НеАнгел Виктория высказалась о подлости и предательстве под фото с Каминской

Экс-участница дуэта НеАнгелы Виктория Смеюха, как и ее коллега по группе Слава Каминская, активно строит сольную карьеру. Девушка признается, что в коллективе в последний год его существования царила не слишком позитивная атмосфера – все шло на спад и вопрос о распаде дуэта после 15 лет существования был очевиден. Она заявляет, что не хотела бы больше работать в группе и старается развивать сольные проект. О том, что между Викторией и Славой были натянутые отношения и девушкам порой было сложно найти общий язык, они сами рассказывали не раз.

Так, Вика опубликовала в Instagram пост с экс-коллегой и внезапно заговорила о токсичных отношениях.

Артистки позируют с котятами – Смеюха держит в руках рыжего, а Каминская усадила на голову серого малыша.

"Ложь всегда токсична! Подлость всегда преступна! Предательство всегда ранит! Обратная сторона любви – ненависть! Но обратная сторона ненависти – любовь! Я всегда выбираю любовь", – написала Виктория.

Виктория опубликовала пост со Славой и оставила неоднозначную подпись (фото: instagram.com/vikanablack)

Она не уточняла о чем и о ком конкретно идет речь, но поклонники в комментариях предположили, что конфликты между экс-участницами НеАнгелов себя не исчерпали.

"И снова мы не ангелы, из песни слов не выкинешь!" – оставил под постом комментарий мама Виктории.

Поклонники певицы начли искать скрытый смысл и подтекст в словах артистки. Они начали делиться предположениями.

Здесь скрытый смысл. Касается Славы. Любовь касается животных. И все остальное связано со Славой

Такие слова, каждое с двумя смыслами. На фото со Славой и котятками… Любовь точно про котят, а остальное?

От любви до ненависти один шаг

Опять между девочкам пробежали котятки?

Вы опять поругались?

Стоит отметить, что на днях Слава опубликовала на личной странице забавный неоднозначный ролик. "Везде есть свои НеАнгелы", - подписала она выступление культовоой группы Ace of Base, участницы которой фигурируют в ролике. Тогда часть подписчиков артистки предположила, что таким образом Слава подтрунивает над Викторией, ведь та любит зажигательно танцевать на сцене во время выступлений.