ru ua
Чт, 28 октября News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2020 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения
Lite Новости шоу-бизнеса Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда Auto Мировой автопром Авторынок Украины Электромобили Тест-драйвы Законодательство Технологии и инновации Ретро Курьезы
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Realty Новостройки Вторичный рынок Аренда Загородная недвижимость Коммерческая недвижимость Город Регионы Точка зрения

Ложь токсична: Экс-НеАнгел Виктория высказалась о подлости и предательстве под фото с Каминской

Новина українською →
Четверг 28 октября 2021 17:49
Ложь токсична: Экс-НеАнгел Виктория высказалась о подлости и предательстве под фото с Каминской Виктория Смеюха (фото: instagram.com/vikanablack)
Автор: Styler

Экс-участница дуэта НеАнгелы Виктория Смеюха, как и ее коллега по группе Слава Каминская, активно строит сольную карьеру. Девушка признается, что в коллективе в последний год его существования царила не слишком позитивная атмосфера – все шло на спад и вопрос о распаде дуэта после 15 лет существования был очевиден. Она заявляет, что не хотела бы больше работать в группе и старается развивать сольные проект. О том, что между Викторией и Славой были натянутые отношения и девушкам порой было сложно найти общий язык, они сами рассказывали не раз.

Так, Вика опубликовала в Instagram пост с экс-коллегой и внезапно заговорила о токсичных отношениях.

Артистки позируют с котятами – Смеюха держит в руках рыжего, а Каминская усадила на голову серого малыша.

"Ложь всегда токсична! Подлость всегда преступна! Предательство всегда ранит! Обратная сторона любви – ненависть! Но обратная сторона ненависти – любовь! Я всегда выбираю любовь", – написала Виктория.

Ложь токсична: Экс-НеАнгел Виктория высказалась о подлости и предательстве под фото с Каминской

Виктория опубликовала пост со Славой и оставила неоднозначную подпись (фото: instagram.com/vikanablack)

Она не уточняла о чем и о ком конкретно идет речь, но поклонники в комментариях предположили, что конфликты между экс-участницами НеАнгелов себя не исчерпали.

"И снова мы не ангелы, из песни слов не выкинешь!" – оставил под постом комментарий мама Виктории.

Поклонники певицы начли искать скрытый смысл и подтекст в словах артистки. Они начали делиться предположениями.

  • Здесь скрытый смысл. Касается Славы. Любовь касается животных. И все остальное связано со Славой
  • Такие слова, каждое с двумя смыслами. На фото со Славой и котятками… Любовь точно про котят, а остальное?
  • От любви до ненависти один шаг
  • Опять между девочкам пробежали котятки?
  • Вы опять поругались?

Стоит отметить, что на днях Слава опубликовала на личной странице забавный неоднозначный ролик. "Везде есть свои НеАнгелы", - подписала она выступление культовоой группы Ace of Base, участницы которой фигурируют в ролике. Тогда часть подписчиков артистки предположила, что таким образом Слава подтрунивает над Викторией, ведь та любит зажигательно танцевать на сцене во время выступлений.

Напомним, что ранее Виктория Смеюха в откровенном интервью рассказала о конкуренции со Славой Каминской и ответила на вопрос, почему сольный старт коллеги был более успешным.

Читайте LITE в Google News
Вика Смеюха НеАнгелы Слава Каминская
Танцы со звездами: яркие моменты
Танцы со звездами: яркие моменты
Холостячка 2: интриги шоу
Холостячка 2: интриги шоу
Горячие фото знаменитостей
Горячие фото знаменитостей
STYLER
В Украину идет осенняя "жара": где будет +18 уже скоро
В Украину идет осенняя "жара": где будет +18 уже скоро