Лучшие новогодне-рождественские фильмы всех времен: праздничный топ от Илоны Гвоздевой

28 декабря во всем мире празднуют Международный день кино. Именно в этот день 1895 году в парижском кафе на бульваре Капуцинок братья Люмьеры представили широкой публике первый в мире короткометражный фильм "Прибытие поезда на вокзал Ла Сьота".

Поэтому накануне Нового года хореограф и победительница "Танцы со звездами" Илона Гвоздева решила поделиться в своем Instagram топ-5 своих любимых новогодне-рождественских фильмов всех времен.

Рождественская история

Мультфильм Роберта Земекиса, экранизация повести Чарльза Диккенса. Он не оставит равнодушным ни ребенка, ни взрослого. Эта история с глубоким смыслом, которая заставит задуматься каждого из нас о своём прошлом, настоящем и будущем! Очень поучительный мультик.

Кадр из фильма

Один дома (все фильмы)

Невероятная семейная комедия об известном мальчишке Кевине (а потом и других ребятах), который остался дома сам и устроил непростые испытания для воришек, ворвавшихся к нему в дом. Фильм моего детства, знаю его наизусть и все равно каждый раз смотрю как дите.

Кадр из фильма (rottentomatoes.com)

101 далматинец

Комедия для всей семьи о милых пятнистых собачках, снятая по повести Доди Смит. История о том, что находчивый пес решил познакомить своего хозяина с привлекательной девушкой, а в итоге и себе нашел подружку. Со временем у этих питомцев появилось 15 щенков, из которых злая Круэлла Де Виль хотела сделать очередную шубку, но не тут-то было. Это очень классная история для любителей животных. Кстати, есть и мультик и фильм тоже. Интересно будет узнать ваши впечатления, что вам больше зайдет мультик или фильм.

Кадр из фильма (rottentomatoes.com)

Отпуск по обмену

Романтическая история двух успешных и в то же время одиноких женщин в канун Нового года. На время праздников они решили поменяться своими домами и обрели не только новую жизнь, но и наконец-то обе нашли любовь. Девочки, этот фильм для нас, берем мороженое, сливки, сладости, плед и салфетки, чтобы вытирать слезы.

Кадр из фильма (rottentomatoes.com)

Пока ты спал

Еще одна романтическая история о том, как одинокая Люси мечтала об одном мужчине, каждый раз видя его в метро, а полюбила его брата. Вот так вот бывает! Отличная идея для мужчин, которые хотят под Новый год сделать предложение руки и сердца, но не знают как.

Кадр из фильма (rottentomatoes.com)

Ранее Илона Гвоздева посоветовала, что подарить мужчине на Новый год.