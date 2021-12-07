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Лучшие подружки: Каменских с мамой-красоткой и звездной крестной зажгли неожиданным танцем

Автор: Ольвия Агаркова

Настя Каменских не дает скучать многотысячной армии поклонников в соцсетях – ее муж Потап называет жену заядлой тиктокершей, да и сам нередко становится гостем ее забавных видео. Певице нравится всегда оставаться на связи со своими фанами, с которыми она делится яркими моментами из повседневной жизни.

Так, Настя показала в Instagram ритмичный танец с самыми любимыми.

В кадре Настя, ее мама Лидия Петровна и крестная певицы Алла Кудлай синхронно танцуют зажигательный танец, повторяя похожие движения.

Конечно, сделать все идеально у тройцы не получилось, но ведь главное, что они отлично повеселились в компании друг друга и подняли настроение фолловерам звезды.

"Люблю свою маму за то, что она моя мама. И просто обожаю за то, что она мне еще и лучшая подруга - и в клуб со мной поедет, и тикток запишет, и развеселит своими шутками или историями из жизни. Лидочка, спасибо, что ты у меня такая кайфовая", - обратилась Настя к маме.

  • Да, это круто, когда мама как подруга
  • Мама очень красивая
  • Сладкие такие мамули
  • Богини
  • Какая красивая мама
  • Очень круто видеть твой искренний смех
  • Лидочка, Вы супер - красавица восхитительная
  • Настя красотка

К слову, мама Насти и ее крестная в 2019 году презентовали совместную песню "Подруга", автором которой стал Потап. Оказалось, что Лидия и Алла давно мечтали исполнить дуэтную композицию. Настя помогла своим близким воплотить их желание в реальность, ведь, по ее словам, семья для звезды всегда на первом месте.

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Настя Каменских