Лучшие подружки: Каменских с мамой-красоткой и звездной крестной зажгли неожиданным танцем

Настя Каменских не дает скучать многотысячной армии поклонников в соцсетях – ее муж Потап называет жену заядлой тиктокершей, да и сам нередко становится гостем ее забавных видео. Певице нравится всегда оставаться на связи со своими фанами, с которыми она делится яркими моментами из повседневной жизни.
Так, Настя показала в Instagram ритмичный танец с самыми любимыми.
В кадре Настя, ее мама Лидия Петровна и крестная певицы Алла Кудлай синхронно танцуют зажигательный танец, повторяя похожие движения.
Конечно, сделать все идеально у тройцы не получилось, но ведь главное, что они отлично повеселились в компании друг друга и подняли настроение фолловерам звезды.
"Люблю свою маму за то, что она моя мама. И просто обожаю за то, что она мне еще и лучшая подруга - и в клуб со мной поедет, и тикток запишет, и развеселит своими шутками или историями из жизни. Лидочка, спасибо, что ты у меня такая кайфовая", - обратилась Настя к маме.
К слову, мама Насти и ее крестная в 2019 году презентовали совместную песню "Подруга", автором которой стал Потап. Оказалось, что Лидия и Алла давно мечтали исполнить дуэтную композицию. Настя помогла своим близким воплотить их желание в реальность, ведь, по ее словам, семья для звезды всегда на первом месте.