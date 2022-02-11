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Лучшие выходы Дженнифер Энистон в вечерних платьях

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Пятница 11 февраля 2022 21:28
Лучшие выходы Дженнифер Энистон в вечерних платьях Дженнифер Энистон на красной ковровой дорожке (фото: Getty Images)
Автор: Ольга Турчаникова

Дженнифер Энистон, которой 11 февраля исполняется 53, всегда была примером для подражания миллионов поклонников. Фанаты хотели "быть, как Джен" во всем. Начиная с укладки Рейчел из "Друзей" до вдохновляюще оптимистичного взгляда на мир и страсти к здоровому образу жизни.

Еще одна вечная любовь актрисы – мода. Экс-жена Брэда Питта всегда интересовалась вопросами стиля и водила дружбу с лучшими дизайнерами. Актриса пробовала многочисленные сочетания, в конце концов, отыскав беспроигрышные для себя варианты.

В обычной жизни звезда предпочитает расслабленный кэжуал, деним и классические костюмы. Как истинный гурман, Энистон обожает винтажные вещи и даже порой демонстрирует их на светских раутах.

Что касается выходов, Дженнифер обожает изысканную классику, на долгие годы став главной фанаткой маленького черного платья. За последнее время она отыскала массу интересных моделей у Saint Laurent, Versace и Valentino. Также звезда обожает изысканные наряды Bottega Veneta, роскошные Loewe и Dior.

Не удивительно, что когда Дженнифер выходит на красную дорожку, от нее сложно оторвать взгляд. Любуемся!

Лучшие выходы Дженнифер Энистон в вечерних платьяхЛучшие выходы Дженнифер Энистон в вечерних платьяхЛучшие выходы Дженнифер Энистон в вечерних платьяхЛучшие выходы Дженнифер Энистон в вечерних платьяхЛучшие выходы Дженнифер Энистон в вечерних платьяхЛучшие выходы Дженнифер Энистон в вечерних платьяхЛучшие выходы Дженнифер Энистон в вечерних платьях

Лучшие вечерние выходы актрисы (фото: Getty Images)

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А еще бекстейдж самого громкого модного события в Украине – Ukrainian Fashion Week.

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