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25-й Ukrainian Fashion Week: бекстейдж самого громкого модного события в Украине

Новина українською →
Среда 09 февраля 2022 11:24
25-й Ukrainian Fashion Week: бекстейдж самого громкого модного события в Украине Закулисье 25-го Ukrainian Fashion Week (фото: пресс-служба UWF)
Автор: Ольга Турчаникова

25-й Ukrainian Fashion Week, который прошел с 3 по 6 февраля, собрал на подиумах "Мыстецкого арсенала" более 20 украинских брендов, среди которых прославленные дизайнеры и начинающие мастера.

Предлагаем окунуться в подготовку к шоу, заглянув за кулисы юбилейного сезона.

За 25 лет существования Ukrainian Fashion Week свои коллекции представили более 400 брендов. Количество показов и презентаций также впечатляет – больше 1600. Помимо уже ставшего родным "Мыстецкого арсенала", дизайнеры устраивали шоу в самых разных местах: в ботаническом саду, академии искусств, аэродроме, на перроне железнодорожного вокзала и на фестивале воздушных шаров.

После прошлогоднего "карантинного" режима Ukrainian Fashion Week, наряду с онлайн-трансляцией, с новой силой и вдохновением вернулся к привычному офлайн-формату. Многочисленные гости могли посетить показы, увидеть инсталляции, послушать лекции и насладиться творческой атмосферой. За нее, как всегда, отвечали лучшие мастера своего дела. В нашей галерее – красочные фото с бэкстейджа, которые передают уникальные моменты закулисья самого громкого модного события в Украина.

25-й Ukrainian Fashion Week: бекстейдж самого громкого модного события в Украине25-й Ukrainian Fashion Week: бекстейдж самого громкого модного события в Украине25-й Ukrainian Fashion Week: бекстейдж самого громкого модного события в Украине25-й Ukrainian Fashion Week: бекстейдж самого громкого модного события в Украине25-й Ukrainian Fashion Week: бекстейдж самого громкого модного события в Украине25-й Ukrainian Fashion Week: бекстейдж самого громкого модного события в Украине25-й Ukrainian Fashion Week: бекстейдж самого громкого модного события в Украине25-й Ukrainian Fashion Week: бекстейдж самого громкого модного события в Украине25-й Ukrainian Fashion Week: бекстейдж самого громкого модного события в Украине25-й Ukrainian Fashion Week: бекстейдж самого громкого модного события в Украине25-й Ukrainian Fashion Week: бекстейдж самого громкого модного события в Украине25-й Ukrainian Fashion Week: бекстейдж самого громкого модного события в Украине25-й Ukrainian Fashion Week: бекстейдж самого громкого модного события в Украине25-й Ukrainian Fashion Week: бекстейдж самого громкого модного события в Украине25-й Ukrainian Fashion Week: бекстейдж самого громкого модного события в Украине25-й Ukrainian Fashion Week: бекстейдж самого громкого модного события в Украине25-й Ukrainian Fashion Week: бекстейдж самого громкого модного события в Украине25-й Ukrainian Fashion Week: бекстейдж самого громкого модного события в Украине25-й Ukrainian Fashion Week: бекстейдж самого громкого модного события в Украине25-й Ukrainian Fashion Week: бекстейдж самого громкого модного события в Украине25-й Ukrainian Fashion Week: бекстейдж самого громкого модного события в Украине25-й Ukrainian Fashion Week: бекстейдж самого громкого модного события в Украине25-й Ukrainian Fashion Week: бекстейдж самого громкого модного события в Украине25-й Ukrainian Fashion Week: бекстейдж самого громкого модного события в Украине25-й Ukrainian Fashion Week: бекстейдж самого громкого модного события в Украине

Бэкстейдж украинской Недели моды (фото: пресс-служба UWF)

Также мы писали, что Роузи Хантингтон-Уайтли показала первое фото дочери от Джейсона Стетхэма и раскрыла ее имя.

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