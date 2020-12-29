Лучший подарок: 29-летняя племянница Джулии Робертс впервые стала мамой

29-летняя актриса Эмма Робертс и ее супруг - 35-летний актер Гаррет Хедлунд - впервые стали родителями. Своего первенца племянница Джулии Робертс родила 27-го декабря, как сообщил инсайдер изданию E! News. Счастливые родители пока что не стали показывать крошку, но известно, что это мальчик, а молодая мама прекрасно себя чувствует.

Эмма родила первенца (фото: instagram.com/emmaroberts)

Напомним, Эмма сообщила о своей беременности летом этого года. В недавнем интервью она призналась, что это событие стало неожиданностью для нее и ее мужа. Дело в том, что ранее Эмме поставили диагноз "бесплодие". Медики посоветовали девушке всерьез задуматься о будущем и заморозить яйцеклетки. Это стало для Робертс настоящим шоком, но постепенно она отошла от переживаний и стала просто жить. Примечательно, что именно в этот момент случилось долгожданное событие, и Эмма забеременела.

"Это звучит глупо, но когда я перестала без конца думать о своих проблемах, мы узнали, что ждем ребенка. Я долго держала эту новость в тайне, потому что не хотела строить грандиозные планы из-за риска, что что-то пойдет не так. Беременность заставила меня понять, что единственный план, который у тебя может быть, - это его отсутствие", - поделилась Эмма.

Напомним, Эмма Робертс - дочь известного актера Эрика Робертса и племянница Джулии Робертс, которая уже успела догнать их в популярности. Девушка известна массой ролей, но многие также по-прежнему воспринимают ее как племянницу голливудской Красотки.