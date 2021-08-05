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Лучший на земле: Барбара Палвин показала новые фото с бойфрендом в честь его дня рождения

Автор: RBC.UA

Венгерская супермодель Барбара Палвин уже 3 года в отношениях с американским актером Диланом Спроусом. Пара трепетно относится друг к другу и старается регулярно напоминать о своей любви в соцсетях.

Новый пост Барбары посвящен дню рождения Дилана. А потому получился особенно трогательным.

"Поздравляю с днем рождения единственного, самого смешного, самого красивого, самого лучшего парня, который когда-либо ходил по Земле, моего партнера по всем настольным и видеоиграм, моего Naruto и Sasuke. Я тебя люблю", - написала девушка в своем Instagram.

Пост она сопроводила несколькими фото и видео, чтобы продемонстрировать все качества своего жениха. На первом снимке Спроус позирует на фоне океана в клетчатой рубашке и футболке, с четками в руках. На втором Барбара его забавно кусает. В видео парень показал свои актерские способности, разыграв небольшую сценку.

Барбара Палвин и Дилан Спроус (фото: instagram.com/realbarbarapalvin)

Поклонники знаменитой влюбленной парочки остались в восторге, засыпав Барбару и ее именинника приятными словами и поздравлениями. В сториз девушка запостила еще несколько роликов с Диланом и их совместную съемку. А также поделилась своим хобби: супермодель, оказывается, обожает рыбачить. И часто делает это в компании возлюбленного.

Также Барбара показала, как удачно сочетать платье в бельевом стиле и вьетнамки.

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