UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Travel
+
-

Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры

Любима и счастлива: Белла Хадид показала романтичные фото с новым бойфрендом

Автор: RBC.UA

Белла Хадид, которая стала звездой открытия Каннского кинофестиваля, ошеломила публику не только своими роскошными образами.

Несколько часов назад девушка призналась, что ее сердце больше не свободно.

Белла запостила галерею снимков и видео, сделанных в Каннах. Она позирует в откровенном костюме на голое тело: клетчатой рубашке и мини-юбке. Лук она дополнила босоножками-вьетнамками, а также крупными серьгами с драгоценными камнями и кольцом. По всей видимости, девушка как раз собиралась выйти на красную дорожку. Потому как макияж и прическа модели уже были готовы.

Белла Хадид в Каннах с любимым мужчиной (фото: instagram.com/bellahadid)

"Время моей жизни. Здорова, востребованна и любима", - написала младшая из сестер Хадид. Для внимательных фанатов, которые не поленились полистать ее галерею до конца, Белла запостила и фото с мужчиной. Пара нежно обнимается на балконе, просто сияя от счастья.

"Последнее фото! О боже, я кричу!", "Последнее фото, ты просто убила", "Кто это?", "Подождите, подождите… Последнее фото!", "Я не понял, это кто на последней фотке??", "Что", "Мамочки, кто этот парень", - засыпали Беллу вопросами. Разумеется, пока что она оставила интригу.

Напомним, последним мужчиной Беллы Хадид, с которым она официально появлялась на публике, был рэпер The Weeknd. В прошлом году в сети появились слухи, что пара возобновила отношения. Но, судя по всему, они были сильно приукрашены.

Читайте LITE в Google News
Каннылюбовьмодельроман