Любима и счастлива: Белла Хадид показала романтичные фото с новым бойфрендом

Белла запостила галерею снимков и видео, сделанных в Каннах. Она позирует в откровенном костюме на голое тело: клетчатой рубашке и мини-юбке. Лук она дополнила босоножками-вьетнамками, а также крупными серьгами с драгоценными камнями и кольцом. По всей видимости, девушка как раз собиралась выйти на красную дорожку. Потому как макияж и прическа модели уже были готовы.

Белла Хадид в Каннах с любимым мужчиной (фото: instagram.com/bellahadid)

"Время моей жизни. Здорова, востребованна и любима", - написала младшая из сестер Хадид. Для внимательных фанатов, которые не поленились полистать ее галерею до конца, Белла запостила и фото с мужчиной. Пара нежно обнимается на балконе, просто сияя от счастья.

"Последнее фото! О боже, я кричу!", "Последнее фото, ты просто убила", "Кто это?", "Подождите, подождите… Последнее фото!", "Я не понял, это кто на последней фотке??", "Что", "Мамочки, кто этот парень", - засыпали Беллу вопросами. Разумеется, пока что она оставила интригу.