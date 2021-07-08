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Кохана і щаслива: Белла Хадід показала романтичні фото з новим бойфрендом

Автор: RBC.UA

Белла Хадід, яка стала зіркою відкриття Каннського кінофестивалю, приголомшила публіку не тільки своїми розкішними образами.

Кілька годин тому дівчина зізналася, що її серце більше не вільне.

Белла запостила галерею знімків і відео, зроблених в Каннах. Вона позує у відвертому костюмі на голе тіло: картатій сорочці і міні-спідниці. Лук вона доповнила босоніжками-в'єтнамками, а також великими сережками з дорогоцінними каменями і перстнем. Скоріше за все, дівчина якраз збиралася вийти на червону доріжку. Тому як макіяж і зачіска моделі вже були готові.

Белла Хадід в Каннах з коханим чоловіком (фото: instagram.com/bellahadid)

"Час мого життя. Здорова, затребувана і кохана", - написала молодша з сестер Хадід. Для уважних фанатів, які не полінувалися погортати її галерею до кінця, Белла запостила і фото з чоловіком. Пара ніжно обіймається на балконі, просто сяючи від щастя.

"Останнє фото! О боже, я кричу!", "Останнє фото, ти просто вбила", "Хто це?", "Почекайте, почекайте... Останнє фото!", "Я не зрозумів, це хто на останній фотці??", "Що", "Мамочка, хто цей хлопець", - засипали Беллу питаннями. Зрозуміло, поки що вона залишила інтригу.

Нагадаємо, останнім чоловіком Белли Хадід, з яким вона офіційно з'являлася на публіці, був репер The Weeknd. У минулому році в мережі з'явилися чутки, що пара відновила стосунки. Але, судячи з усього, вони були сильно прикрашені.

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