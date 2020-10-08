Любимец публики: Ева Лонгория взорвала сеть милым фото с маленьким сыном на роскошном ивенте

Ева Лонгория – известная актриса, активистка, режиссер, продюсер, модель… Но когда она стала мамой, все эти роли отошли на второй план. Своего первенца звезда "Отчаянных домохозяек" родила 2 года назад от любимого мужа Хосе Антонио Бастона. И за это время поклонники привыкли к максимально милому контенту на странице знаменитости в сети Instagram.

Ева с сыном в Париже (фото: instagram.com/evalongoria)

В последнее время малыш заметно подрос и стал очень похож на свою знаменитую маму. Актриса часто называет его маленьким мужчиной и сетует, что время так летит. Видимо, Лонгория так заскучала по крошке Санти, которым он был еще год назад, что решила запостить архивное фото. На нем Ева и Сантьяго сняты во время светского мероприятия в Париже. Особенно милым кадр сделал тот факт, что ребенок заснул у мамы на руках, даже несмотря на окружающую их суматоху. Напомним, Ева брала малыша с собой на работу, съемки и ивенты с самых первых дней его рождения.

Ева с мужем и сыном часто посещают светские ивенты (фото: instagram.com/evalongoria)

Поклонники не могли сдержать умиления, засыпав 45-летнюю Еву комплиментами, адресованными им обоим. "Это слишком мило", "О боже, Ева, твоя улыбка достойна "Оскара", "Это самое милое, что я видел сегодня", "Ох, какой он хорошенький", "Вы просто невероятные", – пишут они.

Ранее Ева Лонгория продемонстировала видео, где заметно, каким взрослым стал Санти.