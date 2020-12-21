Любимое с самого детства: Ольга Сумская поделилась простым рецептом новогоднего блюда

Ольга Сумская недавно, не сдерживая эмоций, призналась, что не дала достаточно любви своей дочери Антонине Паперной, когда та была маленькой. Актриса расплакалась прямо перед камерой, рассказывая о потерянном времени, которое уже не вернуть.
Но есть у актрисы и светлые воспоминания. Например, блюда из ее собственного детства, они всегда самые вкусные! Актриса поделилась уютным постом со своими фолловерами: на фото они вместе с мужем демонстрируют плоды своих трудов на кухне. На тарелке стоят аппетитные яйца-грибочки.
Ольга не только похвасталась аппетитными снимками, но и щедро поделилась с поклонниками рецептом, чтобы каждый смог сделать себе такие же и угостить семью на праздники.
"На новорічному столі першими з‘їдять саме ці грибочки серед різномаїття страв... Чоловік просто обожнює ці грибочки-мухоморчики! Спробуйте і ви. Як робити:
Раньше Ольга Сумская восхитила фанатов роскошным видом на съемках нового проекта, фанаты были в шоке от красоты актрисы - годы не властны над ней.