Улюблене з дитинства: Ольга Сумська поділилася простим рецептом новорічного страви

Ольга Сумська нещодавно, не стримуючи емоцій, зізналася, що не дала достатньо любові своїй доньці Антоніні Паперній, коли та була малою. Актриса розплакалася прямо перед камерою, розповідаючи про втрачений час, що вже не повернути.
Але є у актриси і світлі спогади. Наприклад, страви з її власного дитинства, вони завжди найсмачніші! Актриса поділилася затишним постом зі своїми фоловерів: на фото вони разом з чоловіком демонструють плоди своїх трудів на кухні. На тарілці стоять апетитні яйця-грибочки.
Ольга не тільки похвалилася апетитними знімками, але і щедро поділилася з шанувальниками рецептом, щоб кожен зміг зробити собі такі ж і пригостити родину на свята.
"На новорічному столі першими з'єднання їдять саме ці грибочки серед різномаїття страв... Чоловік просто обожнює ці грибочки-мухоморчики! Спробуйте і ви. Як робити:
Раніше Ольга Сумська захопила фанатів розкішним видом на зйомках нового проекту, фанати були в шоці від краси актриси - роки не владні над нею.