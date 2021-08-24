Мой любимый, мой Юра: Осадчая трогательно поздравила Горбунова с 51-летием

На фото супруги запечатлены в обнимку и целующимися, а на некоторых кадрах 37-летняя Катя снята во время третьей беременности.

Катя Осадчая умилила нежными кадрами с любимым мужем (фото: instagram.com/kosadcha)

Ведущая нежно поздравила любимого и оставила ему теплые пожелания.

"Мой любимый, мой Юра! Ты человек, которого только может намечтать себе женщина, ты заботливый и внимательный, любящий и мудрый. Наш последний год был насыщен событиями и теперь мы с тобой родители двух детей, наш младший торопился, чтобы сегодня приветствовать тебя лично. Я люблю тебя и хочу, чтобы ты был самым счастливым каждую минуту!" – написала Осадчая.

"Спасибо тебе, любовь моя!" - ответил Горбунов в комментариях.

Пользователи сети присоединились к поздравлениям и засыпали звездную пару и именинника теплыми пожеланиями.