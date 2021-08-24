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Мій коханий, мій Юра: Осадча зворушливо привітала Горбунова з 51-річчям

Автор: Марина Настевич

Українська телеведуча Катя Осадча, яка нещодавно стала мамою втретє, ніжно привітала свого чоловіка Юрія Горбунова з днем народження - 24 серпня шоумену виповнився 51 рік.

На своїй сторінці в Instagram вона опублікувала серію ніжних знімків з обранцем і душевно до нього звернулася.

На фото подружжя відображено в обнімку і коли цілуються, а на деяких кадрах 37-річна Катя знята під час третьої вагітності.

Катя Осадча розчулила ніжними кадрами з коханим чоловіком (фото: instagram.com/kosadcha)

Ведуча ніжно привітала коханого і залишила йому теплі побажання.

"Мій коханий, мій Юра! Ти чоловік, якого тільки може намріяти собі жінка, ти найтурботливіший і найуважніший, люблячий і мудрий. Наш останній рік був насичений подіями і тепер ми з тобою батьки двох дітей, наш молодший квапився, щоб сьогодні вітати тебе особисто. Я люблю тебе і хочу, щоб ти був райщасливішим кожної хвилини!" - написала Осадча.

"Дякую тобі, любов моя!" - відповів Горбунов в коментарях.

Користувачі мережі приєдналися до привітань і засипали зіркову пару і іменинника теплими побажаннями.

  • Катюша, з найпрекраснішим іменинником тобі, бажаю, щоб ви так дивились одне на одного довіку
  • Найкрасивіша пара нашої країни! @gorbunovyuriy з днем народження
  • Ніколи ще Юра не був таким щасливим, ви молодці!
  • Дуууже гарна пара, щастя вам, любіть і творіть!
  • Вітаю, ви така чудова пара!
  • Які гарні слова
  • Будьте завжди такі щасливі
  • Задоволення одне від вас
  • Ви прекрасні
  • З іменинником тебе!!! Величезне щастя знайти такого коханого, партнера, батька дітей!!! Щастя і любові вам обом!

Нагадаємо, раніше щасливий Юрій Горбунов зворушив милим фото знайомства своїх синочків.

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Катя ОсадчаЮрій Горбунов