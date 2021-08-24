Мій коханий, мій Юра: Осадча зворушливо привітала Горбунова з 51-річчям

На фото подружжя відображено в обнімку і коли цілуються, а на деяких кадрах 37-річна Катя знята під час третьої вагітності.

Катя Осадча розчулила ніжними кадрами з коханим чоловіком (фото: instagram.com/kosadcha)

Ведуча ніжно привітала коханого і залишила йому теплі побажання.

"Мій коханий, мій Юра! Ти чоловік, якого тільки може намріяти собі жінка, ти найтурботливіший і найуважніший, люблячий і мудрий. Наш останній рік був насичений подіями і тепер ми з тобою батьки двох дітей, наш молодший квапився, щоб сьогодні вітати тебе особисто. Я люблю тебе і хочу, щоб ти був райщасливішим кожної хвилини!" - написала Осадча.

"Дякую тобі, любов моя!" - відповів Горбунов в коментарях.

Користувачі мережі приєдналися до привітань і засипали зіркову пару і іменинника теплими побажаннями.