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Люблю их особую связь: Деми Мур покорила общим фото всех дочек Брюса Уиллиса от двух браков

Автор: RBC.UA

Деми Мур в браке с Брюсом Уиллисом родила троих дочек: Румер, Скаут и Таллулу. Также у Крепкого Орешка есть две дочери от второго брака: Мейбел Рей и Эвелин Пенн. Все они отлично ладят между собой, как и их родители.

Новый пост в своем блоге Деми решила посвятить особой любви девочек.

Деми Мур обожает постить фото своих дочек. А поскольку недавно в Америке отмечался день сестры, решила опубликовать необычный кадр, на котором ее дети сняты с детьми Брюса Уиллиса от второго брака с актрисой Эммой Хеминг.

Дочери Брюса Уиллиса от двух браков (фото: instagram.com/demimoore)

"Счастливого дня сестры! Люблю их особую связь", - написала счастливая мама Румер, Скаут и Таллулы. На снимке все пятеро стоят посреди поляны возле машины: младшие девочки обнимают старших. Все они одеты в светлые наряды и выглядят даже чем-то похожими. Идиллическую картину завершает умиротворяющий лесной пейзаж. Кажется, что никаких недомолвок или споров в этой семье просто не бывает!

Столь милое фото вызвало у поклонников 58-летней звезды массу восторгов. "Это самое лучшее фото в сети", "Я не видел ничего более трогательного", "Так хорошо", "Вы лучшая мама, которая всегда следит за тем, чтобы девочки были счастливы вместе!", - пишут они.

Напомним, сама Деми Мур в близких отношениях с нынешней женой Брюса Уиллиса Эммой. Не так давно она рассказала, что считает их связь также особенной.

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Брюс УиллисДеми Мур