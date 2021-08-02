Люблю их особую связь: Деми Мур покорила общим фото всех дочек Брюса Уиллиса от двух браков

Деми Мур обожает постить фото своих дочек. А поскольку недавно в Америке отмечался день сестры, решила опубликовать необычный кадр, на котором ее дети сняты с детьми Брюса Уиллиса от второго брака с актрисой Эммой Хеминг.

Дочери Брюса Уиллиса от двух браков (фото: instagram.com/demimoore)

"Счастливого дня сестры! Люблю их особую связь", - написала счастливая мама Румер, Скаут и Таллулы. На снимке все пятеро стоят посреди поляны возле машины: младшие девочки обнимают старших. Все они одеты в светлые наряды и выглядят даже чем-то похожими. Идиллическую картину завершает умиротворяющий лесной пейзаж. Кажется, что никаких недомолвок или споров в этой семье просто не бывает!

Столь милое фото вызвало у поклонников 58-летней звезды массу восторгов. "Это самое лучшее фото в сети", "Я не видел ничего более трогательного", "Так хорошо", "Вы лучшая мама, которая всегда следит за тем, чтобы девочки были счастливы вместе!", - пишут они.