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Люблю быть разной: Лилия Ребрик вызвала фурор в сети необычным образом

Автор: Марина Настевич

Украинцы привыкли видеть Лилию Ребрик всегда бодрой, позитивной и с улыбкой на лице - несмотря на ранние подъемы, телеведущая заряжает зрителей энергией. Однако она бывает и другой - артистка показала себя с неожиданной стороны на новых фото и вызвала настоящий фурор в сети.

Снимками с эффектной фотосессии актриса поделилась в Instagram.

На них Лилия предстала без привычной улыбки на лице и с довольно ярким макияжем с акцентом на глазах. Волосы она собрала в хвост, оставив у лица несколько растрепанных прядей.

Ребрик примерила несколько стильных нарядов и призналась, что любит быть разной.

Лилия Ребрик восхитила неожиданным образом (фото: instagram.com/liliia.rebrik)

"Еще одно фото меня без улыбки, меня непривычной (цитирую ваши слова). Да, я обожаю улыбаться и в жизни, и на фото!!! Это для меня как воздух… Но также я умею и люблю быть разной: усталой или заряженной энергией, грустной или безумно веселой. Любите себя - любой! Прямо сейчас подумайте: "Я самая лучшая!" и это будет искренняя правда. А еще - улыбнитесь, прямо сейчас, просто так", - поделилась ведущая.

Автором впечатляющих снимков выступила известный фотограф Кристина Маслова, которая тоже выложила несколько кадров на своей страничке.

Лилия Ребрик покорила новой стильной фотосессией (фото: instagram.com/christina.maslova)

Поклонники Лилии пришли в восторг от такого образа звезды и засыпали ее комплиментами.

  • Какая открытая, светлая, переживающая, чувственная и очень крутая фотография
  • Наша дико красивая
  • Лілічка, Ви неймовірна красуня. У Вас стільки жіночності. Ви дуже ніжна, лагідна, мила
  • Фото дійсно класні бо Ви шикарна жінка!
  • Дуже красива та харизматична жінка
  • Божественна!!! Загадочна!
  • Ліля, ви чарівні
  • Вам пасує такий образ
  • Очень идёт серьёзный образ
  • Неможливо відвести погляд від Вашої краси

Напомним, ранее Лилия Ребрик похвасталась веселыми семейными развлечениями в родных Черновцах.

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Лилия Ребрик