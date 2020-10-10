Любовь уже не греет: Алина Гросу снова заговорила о разводе

Совсем недавно всех всколыхнула громкая новость: сказочная история любви певицы Алины Гросу и бизнесмена Александра Комкова закончилась разводом. Шикарная свадьба состоялась летом 2019 года в Италии, а уже через полгода пара разошлась, хотя еще некоторое время артистка хранила это в секрете.

Сейчас Алина открыто говорит о том, что благодарна этим отношениям, но хочет окончательно перевернуть эту страницу, чтобы двигаться дальше. Все переживания от серьезных изменений в жизни она воплотила в новой песне под названием “ДЫМ”.

"Дым — это аллегория исчезнувшей любви. Эта любовь уже не греет, не вдохновляет, не горит... Вместо неё осталась стена из серого дыма, которая прочно стала между двумя людьми", — прокомментировала Гросу.

Автором нового сингла GROSU выступил певец и композитор Стас Шуринс, создавший для Алины такие хиты, как “VOVA”, “Непобедима”, “Голый Король”.

Алина Гросу выражает свои переживания в музыке (фото: пресс-служба певицы)

Поклонники оценили новую композицию Алины и оставили ей много слов поддержки и пожеланий счастья в комментариях.

Очень трогательная и душещипательная песня... Алиночка ты умница,и очень хорошая,счастья тебе, здоровья,и дальнейших высот в карьере, песня прекрасная

Господи,какая классная песня!!! Кто-то очень старается для Алины писать песни!!! Исполнение супер!!! Хотя грустная песня,конечно... счастья Алинке!

Алина,сейчас у Вас невероятно красивий период творчества. Все песни в плейлисте,Ви найшли свой стиль.

Ну, что могу сказать? Саша — идиот. А песенка клевая, впрочем-то как и всегда. Продолжай творить хиты

Дуже гарно , текст пісні дуже гарний , так приємно що у твоїх піснях є глибокі поринання , а від почуттів твоїх аж мурашки по шкірі .

Стасик....браво!!!!! в тему и в масть как я понимаю!!! Круто..слова аж до мурашек....скорее и у этой девочки рана на душе! время лечит, и это все пройдет!

Люблю музыку, которая будоражит, волнует, цепляет, вдохновляет

Видно, що в людини болить душа після розлучення.

Напомним, Алина Гросу рассказала, что ее муж ушел к другой женщине старше себя через полгода после свадьбы, однако в итоге у них тоже не сложилось.