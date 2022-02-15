Любовь прошла: Канье Уэст расстался с Джулией Фокс и отправил бывшей жене грузовик роз

В понедельник в таблоидах появилась новость о якобы разрыве Канье и Джулии. Как пишет Daily Mail, папарацци заметили знаменитость со слезами на глазах, когда она вылетала из аэропорта Лос-Анджелеса в одиночестве.

Позже актриса также дала понять в своем Instagram, что любовного союза с Уэстом не существует. Однако Фокс объяснила, что сми специально хотели нарисовать картину грустной одинокой женщины, плачущей в самолете в одиночестве, но это не правда

"Если я паршиво выгляжу, то это потому, что я вышла в терминал 1 и побежала к терминалу 7, потому что я опоздала на самолет, чтобы увидеть единственных мужчин, которые имеют значение, это мой сын и мой отец", - написал Фокс.

"Мы с Канье в хороших отношениях! У меня есть любовь к нему, но я не была влюблена в человека по имени Иисус Христос, как ты думаешь, мне 12 лет?!", - добавила актриса.

Но, судя по всему, Джулия все же переживает это расставание. Не совсем понятно, что стало отправной точкой, но после того, как Канье Уэст посетил вместе со своими детьми Супербоул-2022 он написал в Instagram, что мечтает о воссоединении со своей семьей.

"Я хотел бы, чтобы моя жена сидела рядом со мной на игре", - написал Уэст.

После этого Джулия удалила со своей страницы все фото и видео с Канье, а затем поставила лайки последним постам Ким Кардашьян.



Скриншот поста Ким Кардашьян (фото: instagram.com/kimkardashian/)

Немного позже в Instagram Канье появилась фотография грузовика, заполненого розами с отметкой аккаунта Ким.

Судя по всему, таким образом рэпер поздравил свою звездную супругу с Днем святого Валентина.