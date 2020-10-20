UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Travel
+
-

Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Личный опыт
Уикенд
Дети

Любовь вне расстояний: Настя Каменских рассказала об особенной связи между ней и Потапом

Автор: Lite

Настя Каменских вывела формулу любви

Настя Каменских рассказала, на чем, по ее мнению, должна строиться настоящая любовь. Певица считает, что забота и уважение – это важно, но особенную связь между влюбленными тоже никто не отменял.

Самые читаемые новости

Каменских поделилась трогательным фото со своим мужем, певцом и продюсером Потапом. Пара позирует на отдыхе, супруги нежно обнимаются и выглядят расслабленными и довольными.

Настя Каменских и Потап знают толк в любви (фото: (www.instagram.com/kamenskux/)

"Насколько же важно, чтобы отношения строились не только на любви, заботе и уважении к друг другу, но и на взаимосвязи, которая рождается между двумя людьми. Когда люди умеют и хотят слушать, слышать и чувствовать друг друга. И всегда быть вместе, чувствуя биение сердца и настроение друг друга даже на расстоянии. Для меня любовь – это совокупность многих факторов, которые вместе создают крепкие и гармоничные отношения", - написала Настя под снимком.

"Вы заставляете поверить в любовь", "Лучше пары не придумать", "Так есть, в этом вся любовь", – поделились впечатлениями от слов Насти фолловеры.

Напомним, что на днях Каменских рассказала, как нужно расслабляться.

Прогноз погоды
Читайте РБК-Украина в Google News
Новости Украины Настя КаменскихСчастьесемьяПотаплюбовь