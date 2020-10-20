Кохання без меж: Настя Каменських розповіла про особливий зв'язок між нею і Потапом

Настя Каменських розповіла, на чому, на її думку, повинна будуватися справжня любов. Співачка вважає, що турбота і повага - це важливо, але особливий зв'язок між закоханими теж ніхто не відміняв.

Каменських поділилася зворушливим фото зі своїм чоловіком, співаком і продюсером Потапом. Пара позує на відпочинку, подружжя ніжно обнімаються і виглядає розслабленими і задоволеними.

Настя Каменських і Потап знають, що таке любов (фото: (www.instagram.com/kamenskux/)

"Наскільки ж важливо, щоб відносини будувалися не тільки на любові, турботі і повазі один до одного, але і на взаємозв'язку, яка народжується між двома людьми. Коли люди вміють і хочуть слухати, чути і відчувати один одного. І завжди бути разом, відчуваючи биття серця і настрій один одного навіть на відстані. Для мене любов - це сукупність багатьох факторів, які разом створюють міцні і гармонійні відносини ", - написала Настя під знімком.

"Ви змушуєте повірити в любов", "Краще пари годі й чекати", "Так є, в цьому вся любов", - поділилися враженнями від слів Насті фоловерів.

Нагадаємо, що днями Каменських розповіла, як потрібно розслаблятися.