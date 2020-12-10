Любовь на "Танцах со звездами": астролог оценила шансы Ризатдиновой и Мельника на крепкие отношения

На "Танцах со звездами" 2020 образовалась пара между участником нынешнего сезона - "Холостяком" и футболистом Сергеем Мельником и гимнасткой Анной Ризатдиновой, которая была на "Танцах" в прошлом году. Пока все пристально следят за развитием их отношений, астролог оценила шансы пары на крепкий союз.

Так, по словам известного украинского астролога Арины Артуровны, у Анны и Сергея есть будущее, но и моментов, которые нужно проработать, тоже хватает.

Эксперт назвала Сергея Мельника деловым, практичным и трудолюбивым молодым человеком, который не будет баловать свою спутницу материальными благами и подарками, но зато создаст атмосферу домашнего уюта и окружит заботой. Он не притязателен своими вкусами в выборе партнерши, ему нравятся скромные домашние и умеющие поддержать разговор девушки. Для него важно видеть в своей спутнице - жену и мать своих детей, а огромным бонусом для него будет, если она хорошо готовит и умеет создать домашний очаг.

Анна Ризатдинова, по мнению астролога, соответствует его ожиданиям, так как Солнце и Меркурий девушки находятся в мягком и покладистом знаке - Рак. Но есть и нюансы.

"Слова Сергея не всегда соответствуют действительности и подкрепляются действиями, так как Марс в натальной карте ретрограден. С таким Марсом трудно сразу принять решение. Над этим нужно работать", - рассказывает Арина.

Если же рассматривать психологическую совместимость с Анной Ризатдиновой, то мы увидим, что у обеих Луна находится в знаке зодиака Близнецы. Это говорит о том, что им легко находить общий язык друг с другом, они контактны, не любят однообразия и подвижны. Они чувствуют себя на равных, обмениваясь постоянно новой информацией, тем самым расслабляются в компании друг друга.

Сергей Мельник и Анна Ризатдинова, танго (YouTube/Танці з зірками 2020)

Сексуальная совместимость достаточно сильная, они очень хорошо чувствуют потребности и буквально растворяются друг в друге. Здесь присутствует некий невидимый магнетизм, люди чувствуют свою половинку родной душой. Также Анна максимально раскрывает свою женственность в этой паре.

Есть в паре место и конфликтности, над чем стоит поработать.

"Конфликтность высокая, здесь бушует страсть, ревность, могут быть пустые обиды и несправедливые обвинения в адрес друг друга. Также мы не учитываем такой важный фактор, как уровень воспитания и уровень осознанности самой личности, на котором он сейчас находится. Этот фактор может либо усугубить конфликтность, либо, наоборот, сгладить конфликты", - добавила астролог.

В целом Арина Артуровна считает, что у пары очень высокие шансы построить крепкие отношения, о которых они мечтают, проработав прошлые обиды и недоговоренности.

Симпатия между футболистом Мельником и гимнасткой Ризатдиновой зародилась еще во время репетиций к 9 эфиру (25 октября). Он был построен на основе трио - к парам присоединялись участники предыдущих сезонов. Анна стала третьей в паре Сергея Мельника и Аделины Дели. А вот следующий эфир стал семейным - участники танцевали с близкими людьми - и парой "Холостяка" снова стала гимнастка.

Позже Сергей Мельник прокомментировал свои отношения с Анной Ризатдиновой.

Ранее мы писали про все пары, которые родились на проекте "Танцы со звездами". Кто-то давно расстался, а кто-то женился и даже родил детей.