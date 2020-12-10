Кохання на "Танцях з зірками": астролог оцінила шанси Різатдінової і Мельника на міцні стосунки

На "Танцях з зірками" 2020 утворилася пара між учасником нинішнього сезону - "Холостяком" і футболістом Сергієм Мельником та гімнасткою Анною Різатдіновою, яка була на "Танцях" минулого року. Поки всі пильно стежать за розвитком їхніх стосунків, астролог оцінила шанси пари на міцний союз.

Так, за словами відомого українського астролога Аріни Артуровни, у Анни і Сергія є майбутнє, але і моментів, над якими треба попрацювати, теж вистачає.

Експерт назвала Сергія Мельника діловим, практичним і працьовитим чоловіком, який не буде балувати свою супутницю матеріальними благами та подарунками, але зате створить атмосферу домашнього затишку і оточить турботою. Він не вибагливий своїми смаками у виборі партнерки, йому подобаються скромні, домашні дівчата, що вміють підтримати розмову. Для нього важливо бачити у своїй супутниці - дружину і матір своїх дітей, а величезним бонусом для нього буде, якщо вона добре готує і вміє створити домашній затишок.

Анна Різатдінова, на думку астролога, відповідає його очікуванням, позаяк Сонце і Меркурій дівчини перебувають в м'якому і поступливимому знаку - Раку. Але є й нюанси.

"Слова Сергія не завжди відповідають дійсності і підкріплюються діями, бо Марс в натальній карті ретроград. З таким Марсом важко відразу прийняти рішення. Над цим треба працювати", - розповідає Аріна.

Якщо ж розглядати психологічну сумісність з Анною Різатдіновою, то ми побачимо, що в обох Місяць знаходиться в знаку зодіаку Близнюки. Це говорить про те, що їм легко знаходити спільну мову один з одним, вони контактні, не люблять одноманітності і рухливі. Вони відчувають себе на рівних, обмінюючись постійно новою інформацією, тим самим розслабляються в компанії один одного.

Сергій Мельник і Анна Різатдінова, танго (YouTube/Танці з зірками 2020)

Сексуальна сумісність досить сильна, вони дуже добре відчувають потреби і буквально розчиняються одне в одному. Тут присутній якийсь невидимий магнетизм, люди відчувають свою половинку рідною душею. Також Ганна максимально розкриває свою жіночність в цій парі.

Є у парі місце і конфліктності, над чим варто попрацювати.

"Конфліктність висока, тут вирує пристрасть, ревнощі, можуть бути порожні образи і несправедливі звинувачення на адресу один одного. Також ми не враховуємо такий важливий фактор, як рівень виховання і рівень усвідомлення самої особистості, на якому він зараз перебуває. Цей фактор може або посилити конфліктність, або, навпаки, згладити конфлікти", - додала астролог.

У цілому Аріна Артуровна вважає, що у пари дуже високі шанси побудувати міцні стосунки, про які вони мріють, пропрацювавши минулі образи і недомовленості.

Симпатія між футболістом Мельником і гімнасткою Різатдіновою зародилася ще під час репетицій до 9 ефіру (25 жовтня). Він був побудований на основі тріо - до пари приєднувалися учасники попередніх сезонів. Анна стала третьою в парі Сергія Мельника та Аделіни Делі. А ось наступний ефір став сімейним - учасники танцювали з близькими людьми - і парою "Холостяка" знову стала гімнастка.

Пізніше Сергій Мельник прокоментував свої стосунки з Анною Різатдіновою.

Раніше ми писали про всі пари, які народилися на проекті "Танці з зірками". Хтось давно розлучився, а хтось одружився і навіть народив дітей.