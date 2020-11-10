Любовь на "Танцах со звездами": Мельник рассказал, как закрутился роман с Ризатдиновой

"Танцы со звездами" стали местом встречи двух одиноких сердец, которые сблизились во время совместных репетиций.

Футболист и экс-герой "Холостяка" Сергей Мельник впервые рассказал, как у них с Анной Ризатдиновой закрутился роман, пишет ТСН.

Четвертьфиналист Мельник во время последнего эфира станцевал с Анной страстную румбу. Пара уже не скрывала своих чувств, ведь выпуск "Танцев" был семейным - все звездные участники выступали с родными и близкими.

Сергей говорит, что события торопить не хочет, но с Аней ему очень приятно быть рядом.

"Благодаря проекту "Танцы со звездами" я встретил девушку, с которой мне очень приятно находиться рядом. Мы встретились впервые на проекте, работали вместе над танцем, который был невероятно нежным и чувственным - эмоциональный венский вальс. Эта девушка "разбудила меня" - к ней невозможно быть безразличным. Она очень нежная, внимательная, дисциплинированная и все что присуще моему характеру как в зеркале я вижу в Ане", - поделился Мельник.

Участник "Танцев" рассказал, что после первого совместного выступления они много общались и виделись.

"Между нами все только начинается и я уверен, что это начало большого и совместного пути", - говорит Сергей и сетует, что подготовки к эфирам оставляют мало времени на личную жизнь.

"Холостяк" также рассказал, знаком ли он с трехлетним сыном Анны Романом (отец ребенка - скандальный политик Александр Онищенко).

"С сыном Ани мы еще не знакомы, но мне бы очень хотелось с ним познакомится. Пока я видел его только на фотографиях - он славный милый малыш. Я очень люблю детей, у моего брата есть дочь, у сестры двое детей, думаю мы точно подружимся с ним", - добавил Мельник.

Сергей Мельник и Анна Ризатдинова, румба (видео: YouTube/Танці з зірками)

Напомним, что взаимная симпатия между футболистом Мельником и гимнасткой Ризатдиновой зародилась еще во время репетиций к 9 эфиру (25 октября). Он был построен на основе трио - к парам присоединялись участники предыдущих сезонов. Анна стала третьей в паре Сергея Мельника и Аделины Дели, но быстро завоевала первенство в сердце "Холостяка".

Отметим, что проект накануне четвертьфинальных выступлений покинули музыкант Сергей Танчинец и Яна Цыбульская.