Кохання на "Танцях з зірками": Мельник розповів, як закрутився роман з Різатдіновою

"Танці з зірками" стали місцем зустрічі двох самотніх сердець, які зблизилися під час спільних репетицій.

Футболіст і екс-герой "Холостяка" Сергій Мельник вперше розповів, як у них з Анною Різатдіновою закрутився роман, пише ТСН.

Чвертьфіналіст Мельник під час останнього ефіру станцював з Анною страсну румбу. Пара вже не приховувала своїх почуттів, адже випуск "Танців" був родинним - всі зіркові учасники виступали з рідними і близькими.

Сергій каже, що квапити події не хоче, але з Анею йому дуже приємно бути поруч.

"Завдяки проекту "Танці з зірками" я зустрів дівчину, з якою мені дуже приємно перебувати поруч. Ми зустрілися вперше на проекті, працювали разом над танцем, який був неймовірно ніжним, і чуттєвим - емоційний віденський вальс. Ця дівчина "розбудила мене" - до неї неможливо бути байдужим. Вона дуже ніжна, уважна, дисциплінована і все що притаманне моєму характеру як у дзеркалі я бачу в Ані", - поділився Мельник.

Учасник "Танців" розповів, що після першого спільного виступу вони багато спілкувалися і бачилися.

"Між нами все тільки починається і я впевнений, що це початок великого і спільного шляху", - каже Сергій і нарікає, що підготовки до ефірів залишають мало часу на особисте життя.

"Холостяк" також розповів, чи знайомий він з трирічним сином Анни Романом (батько дитини - скандальний політик Олександр Онищенко).

"З сином Ані ми ще не знайомі, але мені б дуже хотілося з ним познайомиться. Поки я бачив його тільки на фотографіях - він славний милий малюк. Я дуже люблю дітей, у мого брата є дочка, у сестри двоє дітей, думаю ми точно подружимося з ним", - додав Мельник.

Сергій Мельник і Анна Різатдінова, румба (відео: YouTube/Танці з зірками)

Нагадаємо, що взаємна симпатія між футболістом Мельником і гімнасткою Різатдіновою зародилася ще під час репетицій до 9 ефіру (25 жовтня). Він був побудований на основі тріо - до пар приєднувалися учасники попередніх сезонів. Анна стала третьою в парі Сергія Мельника та Аделіни Делі, але швидко завоювала першість у серці "Холостяка".

Зазначимо, що проєкт напередодні чвертьфінальних виступів покинули музикант Сергій Танчинець і Яна Цибульська.