Любовь вдохновляет: жена Ямы очаровала нежностью с мужем и раскрыла секрет счастья в отношениях

Влад Яма с женой Лилианой – пример крепкой и любящей пары, который в шоу-бизнесе встречается не так часто. Хореограф обожает своею половинку, а чувства к ней не угасают с пришествием времени, а лишь крепнут. Отношения в паре видно невооруженным глазом, стоит только взглянуть на фото влюбленных, а также прочесть их нежные слова, адресованные друг другу. Так, Влад и Лилиана снялись в атмосферном семейном фотосете у Киевского моря и поделились снимками в instagram.

Лилиана облачилась в черное маленькое платье без бретелей, которое дополнила трендовыми грубыми полусапожками на шнуровке. Отдельного внимния заслуживает оригинальное жемчужное украшение у нее на голове.

Влад же выбрал черную майку и светлые рваные джинсы, а также дополнил лук массивной обувью.

Влад Яма с женой Лилианой часто демонстрируют чувства друг к другу (фото: instagram.com/lilliya_yama)

Пара позирует на камеру у самой кромки воды на пляже. На нескольких фото Влад сидит на корточках, обняв любимую, которая в это время опирается рукой на его плечо. На другом кадре пара стоит рядом друг с другом в полный рост.

"По моему мнению, женщина - это крылья мужчины. От ее настроения во многом зависит общая атмосфера в семье. Я не могу сказать, что делаю что-то специально в нашей семье, пользуясь какими-то правилами из книг. Все происходит на уровне ощущений и интуитивно. Понимаю, что очень важно поддерживать своего мужа и верить в него всем сердцем. Иногда даже больше, чем он сам. Наша Вера и Поддержка - активные стимуляторы развития и достижения успеха для родной половинки. А любовь – вдохновляет", - поделилась под нежными кадрами с мужем правилами гармонии в отношениях Лилиана.

Напомним, что ранее Влад Яма опубликовал свое детское фото и поразил сходством с отцом и сыном.