Любов надихає: дружина Ями зачарувала ніжністю з чоловіком і розкрила секрет щастя у стосунках

Влад Яма з дружиною Ліліаною – приклад міцної і люблячої пари, який в шоу-бізнесі зустрічається не так часто. Хореограф обожнює свою кохану, а почуття до неї не згасають з пришестям часу, а лише зміцнюються. Відносини в парі видно неозброєним оком, варто тільки поглянути на фото закоханих, а також прочитати їх ніжні слова, адресовані одне одному. Так, Влад і Ліліана знялися в атмосферному сімейному фотосеті біля Київського моря і поділилися знімками в instagram.

Ліліана вбралася в чорне маленьке плаття без бретелей, яке доповнила трендовими грубими получобітками на шнурівці. Окремої уваги заслуговує оригінальна перлова прикраса у неї на голові.

Влад вибрав чорну майку і світлі рвані джинси, а також доповнив лук масивним взуттям.

Влад Яма з дружиною Ліліаною часто демонструють почуття один до одного (фото: instagram.com/lilliya_yama)

Пара позує на камеру біля самої кромки води на пляжі. На кількох фото Влад сидить навпочіпки, обнявши кохану, яка в цей час спирається рукою на його плече. На іншому кадрі пара стоїть поруч один з одним в повний зріст.

"На мою думку, жінка - це крила чоловіки. Від її настрою багато в чому залежить загальна атмосфера в сім'ї. Я не можу сказати, що роблю щось спеціально в нашій родині, користуючись якимись правилами з книг. Все відбувається на рівні відчуттів і інтуїтивно. Розумію, що дуже важливо підтримувати свого чоловіка і вірити в нього всім серцем. Іноді навіть більше, ніж він сам. Наша Віра і Підтримка - активні стимулятори розвитку і досягнення успіху для рідної половинки. А любов – надихає", - поділилася під ніжними кадрами з чоловіком правилами гармонії у стосунках Ліліана.

Нагадаємо, що раніше Влад Яма опублікував своє дитяче фото і вразив схожістю з батьком і сином.