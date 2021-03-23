Без макияжа и фильтров: 47-летняя Хайди Клум поразила молодостью на фото с 16-летней дочерью

Хайди Клум показала новое фото со своей юной дочкой, которая не так давно дебютировала в качестве модели . На снимках мама и дочь предстали без макияжа, удивив схожестью. Также Хайди восхитила мир своим цветущим внешним видом.

Хайди Клум, которой в этом году исполнится 48 лет, позирует вместе с дочерью Лени, которой 16. При этом немецкая супермодель подчеркнула, что она не использовала никаких фильтров, а также косметики. Выглядят Хайди и Лени, практически, как сестры. Чем просто покорили сеть: многочисленные порталы не перестают восхищаться молодым внешним видом мамы и красотой юной дочери, которая наверняка станет не менее популярной самой Хайди.

Хайди Клум с дочерью (фото: instagram.com/heidiklum)

Также Хайди успела продемонстрировать свое роскошное тело во время совместного выхода в свет с молодым мужем Томом Каулитцем. Пара отправилась на показ в совершенно разных стилях, но смотрелась очень мило. Клум надела вечернее мини-платье, расшитое пайетками, а Том - свободные джинсы и черную рубашку.

Хайди Клум вышла в свет с мужем (фото: instagram.com/heidiklum)