Без макияжа и фильтров: 62-летняя Шэрон Стоун показала смелое фото из реальной жизни

Шэрон Стоун известна своей цветущей внешностью. Звезда, которой в марте исполнилось 62, на обложках глянцевых изданий выглядит невероятно молодо и свежо. Но так ли это на самом деле? На днях голливудская дива решила поставить точку в этом вопросе, который терзает фанатов который год, опубликовав честное фото без макияжа, ретуши и каких-либо фильтров.

Новое фото Стоун (фото: instagram.com/sharonstone)

Стоун на снимке позирует в цветастом халате, который оголил ее грудь и ноги. На лице актрисы нет и капли макияжа, а волосы слегка растрепаны от игры с любимым псом, который также фигурирует в кадре. Актриса весело смеется, прижимает к себе собаку и просто светится от счастья. На фото видны мелкие недостатки, которые секс-символ Голливуда не стала ретушировать, подчеркнув тем самым, что она принимает себя такой, какая она есть. А пользователи сети подтвердили, что ее необычайная внешность с годами ничуть не теряет своей привлекательности.

Жизнерадостное фото собрало массу позитивных отзывов. Многие написали, что Шэрон по-прежнему прекрасна и недаром является олицетворением красоты и женственности. А ее радостное настроение просто передается через экраны смартфонов.

Напомним, ранее Энн Хэтэуэй также показала, как выглядит без макияжа и укладок.